Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують освітяни

На сьогодні мінімальна зарплата українських учителів становить 4859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, без досвіду. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч. Але все одно не такі, як у їхніх колег-європейців, повідомляє Сьогодні.

Найменше у Євросоюзі отримують словацькі вчителі – близько трьох тисяч доларів на місяць. Це понад 85 тисяч гривень. У Німеччині та Швейцарії оклади стартують від чотирьох тисяч доларів на місяць. Ще більше отримують педагоги з Люксембургу. Зарплати початківців – від шести тисяч доларів, а їхніх колег із 15-річним досвідом – удвічі більше.

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Прем'єр Денис Шмигаль і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявили, що в Україні 2021 року зарплати освітян зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже відбулося з січня, ще на 9% зарплати виростуть з грудня 2021 року. А в цілому в планах уряду – довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні.