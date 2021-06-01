Макрон з дружиною зробили щеплення від коронавірусу
Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріджит зробили щеплення від коронавірусу COVID-19 у вівторок, 31 травня, повідомляє Кореспондент.
Про це написав глава держави на своїй сторінці у Twitter.
"Прищепився", - написав Макрон.
Пізніше французький лідер додав, що щеплення отримали він і перша леді, і закликав співгромадян вакцинуватися від інфекції.
"Як ми з Бріджит, як уже 25 мільйонів французів, нумо зробімо щеплення! Щоб захистити себе, захистити наших близьких", - йдеться в повідомленні.
При цьому не вказано, який препарат використовувався для вакцинації.