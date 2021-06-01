У Туреччині відреагували на докори Кремля в продажу безпілотників Україні

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив Росії підтримку деокупації Криму і назвав бізнесом продаж дронів Bayraktar TB2 Україні, повідомляє Кореспондент.

Таким чином міністр відповів російській владі на їх "рекомендації" припинити військове співробітництво України, передає телеканал NTV.

"Наша позиція по Криму відома. Ми так само говоримо росіянам. Ми говоримо, що рішення є політичним. Ніхто не повинен ображатися на наш продаж дронів Україні. Це торгівля" , - заявив Чавушоглу.

При цьому він зазначив, що Москва постачає ракети до Сирії чи інших країн, і Анкара не ставить під сумнів такі її дії. Крім того, нагадав глава МЗС, угода з Києвом про безпілотники Bayraktar TB2 було укладена багато років назад.

Нарешті, Чавушоглу пояснив, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати, і Туреччина має намір його задовольнити.