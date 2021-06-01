Найдорожчі спортивні авто, продані на аукціонах

Аукціони – цікаві заходи, на яких будь-яка машина коштує стільки, скільки хтось готовий за неї заплатити. Там немає рекомендацій, де сказано, що учасники повинні витратити мільйони, але вони це роблять, повідомляє Обозреватель.

На аукціонах дуже багаті люди можуть віддати десятки мільйонів доларів за старий спортивний автомобіль, не турбуючись про глузування. Звичайно, це стається рідко, і, найімовірніше, це буде якась італійська марка.

Ferrari 275 GTB NART продали за 27,5 млн дол. Джерело: Вікіпедія

Ferrari у 1964 створила модель 275, яка прийшла на заміну 250. Її виробляли протягом двох років і вона мала різних модифікацій, які створювали в дуже обмеженій кількості. Дві з них є одними з найдорожчих автомобілів, проданими на аукціонах.

Це 275 GTB/C у кузові Scaglietti, якого створили всього у трьох екземплярах, та 275 GTB NART, якого випустили 10 примірників. Перший автомобіль має 3,3-літровий двигун V12, що видає 300 к.с. та 257 кілометрів на годину. У 2014 році один з його трьох екземплярів продали за 26,4 мільйонів доларів. 275 GTB NART у спеціальному виданні продали у 2013 за 27,5 мільйонів доларів.

Один з чотирьох Ferrari 290 MM. Джерело: Вікіпедія

Назва автомобіля на честь якоїсь відомої людини чи гонки додає йому ціни на аукціонах. У 2018 році рідкісний Ferrari 290MM 1956 року, назва якого походить від легендарної гонки "Мілле Мілья", продали за 22 мільйони доларів. А за три роки до цього інший Ferrari 290MM, названий на честь гонщика Хуана-Мануеля Фанхіо, змогли продати за 28 мільйонів доларів.

Ця модель також є неймовірно рідкісною. В 1956 році її допрацювали і випустили в чотирьох примірниках для "Мілле Мілья". Автомобіль їздить з абсолютно новим 3,5-літровим двигуном V12, що забезпечує максимальну швидкість 273 кілометри на годину.

Mercedes-Benz W196, який виграв Формулу-1 у 1954 році. Джерело: Red Bull

Володіти історичним гоночним автомобілем – це одне, а володіти таким, що все ще має сліди та бруд з останнього свого змагання – це як відкриття капсули часу. Один із таких автомобілів є Mercedes W196, який зі згаданим Фанхіо за кермом переміг у Формулі-1 у 1954 році.

Його придбали у 2013 році за 29,6 мільйонів доларів. Спорткар оснащений 2,5-літровий восьмициліндровим двигуном на 257 кінських сил.

Ferrari 335 Scaglietti має 390 кінських сил. Джерело: Red Bull

Ferrari 335 Scaglietti, на відміну від деяких інших спортивних автомобілів марки, не був побудований для однієї гоночної серії чи події. Він протягом двох років з великим успіхом змагався у гонках "12 годин Себрінга", "Мілле Мілья" та "24 години Ле Мана".

Ferrari випустила лише чотири 335 S, один з яких був створений з 315 S. Їздить на новому 4-літровому двигуні V12 потужністю 390 к.с. Одна з машин була виставлена на аукціон у 2016 році і продана за 35,7 мільйона доларів.

Ferrari 250 GTO продали за 48 мільйонів доларів. Джерело: Вікіпедія

Ferrari 250 GTO – один з найдорожчих автомобілів, проданих загалом на всіх аукціонах, не тільки спортивних.

Дві з цих моделей 250 GTO та Berlinetta продали колись за 48 та 38 мільйонів доларів відповідно. Їх головною особливістю називають 3-літровий двигун V12.