Пакистан залило дощами: десять осіб загинуло

У східній пакистанській провінції Пенджаб десять людей загинули і троє травмувалися через сильні дощі, які звалилися на регіон.

Вісім осіб, включаючи чотирьох дітей і трьох жінок, загинули в місті Окара, коли під час грози обвалився дах будинку, передає агентство Синьхуа. Три людини отримали поранення. В іншому населеному пункті людина загинула, оскільки на нього впала стіна будівлі, коли він проходив повз. Ще один чоловік став жертвою удару блискавки. Згідно з прогнозом Метеорологічного департаменту Пакистану, грози разом з сильними вітрами пройдуть і в інших частинах країни.