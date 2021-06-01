У Білорусі роботодавці зможуть звільняти працівників за заклики до страйку

Роботодавці в Білорусі отримають можливість звільняти працівників, які були заарештовані за адміністративні правопорушення, або закликають колег до страйків, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив заступник міністра праці та соцзахисту республіки Ігор Старовойтов.

"З'явилося чотири нових підстави для звільнення: якщо працівник не виходить на роботу через відбування адміністративного покарання, якщо працівник примушує інших працівників брати участь в страйку або перешкоджає їм виконувати трудові обов'язки, якщо працівник бере участь в незаконному страйку або відмовляється від виконання трудових обов'язків без поважної причини, а також якщо працівник порушує порядок роботи з персональними даними" , - повідомив заступник міністра.

Він також сказав, щоб страйк був законним, необхідно пройти всю процедуру його оголошення. Можливість страйку залишається в законодавстві, коли він є крайньою формою вирішення трудового спору.

Законопроєкт "Про зміну законів з питань трудових відносин" в країні прийняли 28 травня. Документ, який набере чинності 30 червня 2021 року доповнює Трудовий кодекс новими підставами розірвання трудового договору, новою мірою дисциплінарної відповідальності та новою підставою для відсторонення від роботи, нормами про заборону на висунення при проведенні страйку політичних вимог.