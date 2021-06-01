В Україні визначили найкращі автомобілі XX століття

28-30 травня в Києві проходив масштабний фестиваль ретро-авто Old Car Land. В рамках заходу серед кількох сотень представлених машин були обрані кращі експонати, повідомляє АвтоПортал.

Всього в конкурсі було заявлено понад 20 номінацій. Окремо був названий і головний переможець. Загальний список цих авто (всі вони були випущені в XX столітті) можна побачити нижче.

Гран-прі фестивалю: Mercedes-Benz 230 SL 1965 року

Найстаріше авто фестивалю: Ford T 1912 року

Краща збереження вітчизняного авто: ГАЗ-21 Волга 1967 року

Краща збереження іноземного авто: Oldsmobile Cutlass 1985 року

Автомобіль-кіногерой: Citroen DS 1973 року

Дебют легенди: DeSoto Custom 1949 року

Рідкісне авто: Autobianchi A112 1975 року

Краща реставрація радянського авто, 1 місце: Москвич 407 1958 року

Краща реставрація радянського авто, 2 місце: ВАЗ-2121 Нива 1982 року

Краща реставрація радянського авто, 3 місце: Москвич-426 1973 року

Краща реставрація іноземного авто, 1 місце: Peugeot 203 1949 року

Краща реставрація іноземного авто, 2 місце: BMW Е28 1984 року

Краща реставрація іноземного авто, 3 місце: Citroen BX в 1979 року

Кращий спецавтомобіль фестивалю: РАФ-2203 Латвія 1985 року

Кращий автобус фестивалю: ПАЗ-672м 1986 року випуску

Кращий вантажівка фестивалю: Dodge WC54 1943 року

Найстильніший екіпаж: ралійний Москвич-412

Найдовший пробіг по Україні: Mercedes-Benz W116 1975 року

Кращий кастомний автомобіль: пікап рет-род, 1969 року народження

Культовий автомобіль фестивалю: Pontiac Catalina 1966 року

Автомобіль-легенда: Bentley S2 1959 року

За наполегливість у реставрації: Toyota Soarer 1985 року

Краща експозиція легкої мототехніки: колекція українських мопедів Олега Омельницького

Мотолегенда КМЗ: КМЗ К1Б Киянин 1949 року

Кращий мотоцикл фестивалю: BM R75 1944 року

Найстаріший мотоцикл фестивалю: Stock Kardan 1929 року

Кращий автомобіль на думку відвідувачів/приз глядацьких симпатій: СМЗ-С3А (рік випуску - н.д.).

Відзначимо, що Old Car Land - це найбільший технічний фестиваль України. Навесні цього року він проходив вже в 12 раз. Крім автомобілів, на заході також можна було побачити і льотну техніку, так як традиційно фестиваль проходив на території Державного музею авіації імені О.К. Антонова.