Зеленський розповів про застосування 5 статті в разі вступу до НАТО

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не хоче війни. Тому, якщо отримає членство в НАТО, постарається уникнути застосування п'ятої статті статуту організації, яка вимагає залучення всіх країн-членів до війни на боці атакованого союзника, повідомляє Обозреватель.

До того ж у держави буде план "Б", сказав український лідер в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. У ньому журналіст зазначив, мовляв, деякі країни-учасниці з побоюванням ставляться до України в Альянсі, поки вона воює з Росією, адже так Київ зможе застосувати п'яту статтю колективної оборони.

"Це було б питанням переговорів. Україна не хоче війни. Ми не говоримо: "Ой, та годі". Ми не думаємо про це. І чи бачимо ми альтернативу Альянсу для нас? Питання в тому, як вийти з цієї складної ситуації... сформованої зі вступом України в НАТО. Я можу відповісти на це питання для вас. Україна може мати план "Б", – заявив у відповідь Зеленський.

За його словами, коли Україна поверне свої тимчасово окуповані РФ території та відновить територіальну цілісність, то США і Європейський Союз могли б гарантувати державі безпеку. В цьому і полягає його план "Б".

Зокрема, президент підкреслив: якщо одного дня Україна поверне Донбас і Крим, вона не повинна бути забезпечена невизначеними домовленостями, які легко можна порушити. Наприклад, як це було з Будапештським меморандумом.

"Наймовірніше, повинні бути серйозні гравці – ЄС і США. Потім вони забезпечили б Україні майбутній особливий статус у сфері безпеки", – додав Зеленський.

Довідка: стаття 5 НАТО про колективну оборону означає, що напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх його членів. Вперше за свою історію НАТО застосувало її після терористичних атак 11 вересня 2001 року проти США.

Нагадаємо: президент заявив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є вступ України до НАТО. У Росії у відповідь пригрозили, що в такому випадку українцям буде ще гірше. Мовляв, конфлікт набуде ще більших масштабів.