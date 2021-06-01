Україна збільшить обсяги виробництва бензину

Поставки бензину А-95, які Україна недоотримає в зв'язку з плановим ремонтом Білоруського нафтопереробного заводу в червні 2021, будуть повністю заміщені з інших джерел. Тому дефіциту бензину А-95 не очікується, повідомляє UBR.

"Ринок моторних палив України достатньо диверсифікований", - заявила президент нафтогазової асоціації України (НАУ) Неля Привалова на нараді в Міненерго.

За рахунок національних виробників та імпорту з країн ЄС Україна забезпечить себе паливом в потрібному обсязі.

В ході наради виробники запевнили, що їм знадобиться близько 10 днів для нарощування виробництва і виходу на необхідні обсяги. Представники "Укрзалізниці" і Адміністрації морських портів, в свою чергу, підтвердили готовність до збільшення обсягів перевезень і перевалки ресурсів в разі потреби.

При цьому в НАУ вважають, що Україна повинна створити мінімальні запаси сирої нафти і нафтопродуктів. А українського споживача можна підтримати шляхом зниження акцизної ставки на бензини, а також підвищення ставки акцизу на LPG для збалансування ринку.