У Китаї вперше людина заразилася пташиним грипом

У Китаї зафіксували випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що вірус був виявлений в провінції Цзянсу. Хворим виявився 41-річний чоловік. Перші симптоми у нього з'явилися 23 квітня, почалися вони з високої температури. 28 квітня його госпіталізували в місцеву лікарню.

Через місяць, 28 травня, Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань провів повногеномне секвенування зразків, узятих у зараженого. Аналіз показав позитивний результат на штам H10N3 вірусу пташиного грипу.

Згідно з генетичним аналізом вірусу, це інфекція пташиного походження, і вона не може "ефективно" заражати людей. Всіх, хто близько контактував з хворим, помістили під медичний нагляд. В даний час стан інфікованого оцінюється як стабільний, він може бути виписаний з лікарні.

Відзначається, що це перший в світі випадок передачі штаму H10N3 до людини, раніше подібного виявлено не було, а дане зараження визнали випадковим. Крім того, серед птахів цей штам вважається низькопатогенним. Щоб уникнути зараження фахівці порадили не контактувати з птахами, померлими від хвороби, по можливості уникати контактів з живою птицею.