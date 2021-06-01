Надійні та дешеві позашляховики: топ моделей

Позашляховик повинен відповідати низці вимог: надійність, прохідність, простота виконання і міцність конструкції. Не важливо, чи потрібен вам автомобіль для полювання і риболовлі або просто "про всяк випадок", асортимент дуже широкий, повідомляє Обозреватель.

Ми спростили завдання і вибрали надійні автомобілі, які можна недорого придбати на вторинному ринку. Головне, не забувати, що всі машини досить старі та, найімовірніше, експлуатувалися у важких умовах. Тому якісний догляд за машиною колишнім власником важливий як ніколи.

Mitsubishi Pajero

Японські позашляховики – безпрограшний варіант, якщо потрібен надійний автомобіль за межами асфальту. Друге покоління Mitsubishi Pajero ще й дозволить заощадити. В межах $6000 можна знайти хороший екземпляр, однак вибирати потрібно дуже уважно – "живих" екземплярів залишилося небагато. Але якщо вдасться такий купити – це справжній джекпот.

Mitsubishi Pajero другого покоління – стара, але надійна машина. Джерело: Mitsubishi

Вік Pajero повною мірою відбивається на салоні. Джерело: Mitsubishi

Nissan Terrano

Не такий популярний, але просто приголомшливий невеликий позашляховик. Проблем автомобіль не принесе, якщо за ним стежили. Рідкісний автомобіль не так просто знайти в продажу, тим більше в хорошому стані, і ціна від цього трохи вища – близько $7000.

Nissan Terrano відмінно підходить для підкорення бездоріжжя. Джерело: Nissan

Інтер'єр Nissan Terrano здається старим, як і весь автомобіль. Джерело: Nissan

Mitsubishi Pajero Sport

Відомий ще з 90-х років минулого століття Mitsubishi Pajero Sport заслужено здобув репутацію надійної машини. Цей позашляховик буде їхати навіть у напівживому стані. Але це зовсім не означає, що така дійсність має вас влаштовувати. Шукайте задовільний екземпляр – приблизно за $7500 – і зможете насолоджуватися своїм придбанням довгі роки.

Mitsubishi Pajero Sport – міцний та надійний автомобіль. Джерело: Mitsubishi

Салон Pajero Sport нічим не примітний. Джерело: Mitsubishi

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara – невеликий автомобіль. Тож, на ньому ви зможете добратися майже куди завгодно. При цьому практичність не постраждає, адже в продажу можна знайти навіть подовжені варіанти з місцями на 7 осіб у салоні. Щоправда, для такої маленької загалом машини ціна трохи "кусається" – близько $7000. Шукайте машину в хорошому стані та на бездоріжжі своїм вибором будете дуже задоволені.

Suzuki Grand Vitara – компактний і зручний позашляховик. Джерело: Suzuki

Grand Vitara всередині простий і функціональний. Джерело: Suzuki

Jeep Grand Cherokee

Справжня автомобільна класика! Ця модель підійде тим, хто хоче додати до всюдихода преміальний імідж. Хоча в Jeep Grand Cherokee нічого розкішного насправді немає, але машина за довгі роки обзавелася репутацією престижного автомобіля. Зокрема з цієї причини попит на вторинному ринку пожвавився. Однак зараз ще можна знайти непогані зразки приблизно за $8000.

Jeep Grand Cherokee виглядає респектабельно. Джерело: Jeep

Grand Cherokee всередині виглядає "розкішно", але всі матеріали дуже прості. Джерело: Jeep

Та в подальшому доведеться зловити баланс між ціною, що летить у космос, і кількістю "живих" екземплярів, що стрімко знижується. Якщо вам потрібен хороший Jeep Grand Cherokee, поспішайте. Але вибирати машину необхідно дуже уважно – власники рідко їх жаліють.