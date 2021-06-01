У Харкові іноземець кинувся під поїзд метро

У Харкові на станції Олексіївська пасажир стрибнув на рейки перед поїздом. Інцидент стався 31 травня о 21:18, посилаючись на пресслужбу Харківського метрополітену, повідомляє Кореспондент.

"Зараз з пасажиром працюють правоохоронці. На графік руху поїздів вказана подія не вплинула", – йдеться в повідомленні.

У місцевих Telegram-каналах з'явилося відео інциденту. Згідно з повідомленнями з соцмереж, машиніст встиг вчасно загальмувати.

Чоловіка затримала поліція.