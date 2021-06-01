Стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

Літо - пора сарафанів, спідниць і суконь! Але і є певні правила: якщо ви любите сукні-сорочки, краще носити їх з шкіряними ременями, а якщо ви вже придбали плаття в білизняному стилі, тут краще взагалі обійтися без аксесуарів, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Зоя Паніна.

Як носити сукні влітку 2021 правильно:

Тектильный ремінь замініть шкіряним. Рукава закотіть і додайте ще один шар тканини.

Вибирайте квіточки для сукні правильно: щоб принт не перетворився на "бабин".

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Мереживо - в тренді, але зверніть увагу на крій.

Не забудьте про аксесуари, вони - невід'ємна частина всього літнього образу.