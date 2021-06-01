Стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

Літо - пора сарафанів, спідниць і суконь! Але і є певні правила: якщо ви любите сукні-сорочки, краще носити їх з шкіряними ременями, а якщо ви вже придбали плаття в білизняному стилі, тут краще взагалі обійтися без аксесуарів, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Зоя Паніна.

Як носити сукні влітку 2021 правильно:

  • Тектильный ремінь замініть шкіряним. Рукава закотіть і додайте ще один шар тканини.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021
  • Вибирайте квіточки для сукні правильно: щоб принт не перетворився на "бабин".

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

  • Мереживо - в тренді, але зверніть увагу на крій.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

  • Не забудьте про аксесуари, вони - невід'ємна частина всього літнього образу.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021
фото: instagram.com/ya_zoya

Новини

analytics