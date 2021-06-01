Турция послабляє карантинні обмеження

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у понеділок оголосив про пом'якшення деяких обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, посилаючись на агентство Anadolu, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тепер комендантська година діє з понеділка до суботи з 22:00 до 5:00. У неділю на весь день вводиться повний локдаун.

Кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів з 7:00 до 21:00, доставка може працювати до 00:00. Також з понеділка до суботи з 7:00 до 21:00 зможуть працювати спортивні зали та парки розваг.

Весільні церемонії можна буде проводити як на вулиці, так і в приміщеннях, але за умови виконання епідеміологічних вимог.

Anadolu нагадує, що Туреччина почала поступово послаблювати введені обмеження 17 травня, до цього діяв жорсткий локдаун, який не торкався іноземних туристів. За даними агентства, це допомогло значно знизити темпи поширення коронавірусу в країні.

Ердоган також заявив, що його уряд має намір у червні поставити до Туреччини "максимально можливу кількість різних замовлених вакцин" , таких як BioNTech, Sinovac і Sputnik V, і в найкоротші терміни почати їх застосовувати. Також він висловив надію, що до кінця року у Туреччині з'явиться власна вакцина від коронавірусу.

За останніми даними, в Туреччині зареєстровано понад 5,24 млн випадків зараження коронавірусом, понад 47,5 тис. осіб померли. Цієї весни в країні спостерігався серйозний сплеск захворюваності COVID-19. На піку у квітні щодоби виявляли понад 60 тис. випадків коронавірусу.