В РФ до ексдепутата Гудкова і ексглави "Відкритої Росії" прийшли з обшуками

У Москві після затримання ексглави "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова почалися обшуки в іншого ексглави цієї опозиційної організації Олександра Соловйова й ексдепутата Дмитра Гудкова, посилаючись на Telegram-канал останнього й інформагентство РБК, повідомляє Українська правда.

"У мене на дачі під Коломною обшук. Як і в мого колишнього помічника Олександра Соловйова. Як і в мого начштабу Віталія Венідіктова. Формального приводу не знаю. Реальний зрозумілий", – написав Гудков.

Про обшуки повідомив і ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков, батько Дмитра.

За його словами, на дачу, яка належить йому й дружині, "вдерся ОМОН нібито з обшуком" , всі телефони відключили, про причини обшуку не повідомили. Він додав, що в будинку на той момент були сини з онуками та родичі.

Відомо, що Соловйов обіймав посаду голови "Відкритої Росії" у 2017-2018 роках, раніше також був помічником Гудкова.

31 травня колишнього виконавчого директора руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова зняли з літака та доставили у відділ Федеральної служби безпеки Росії.

Перед тим рух "Відкрита Росія", утворений у 2001 році з ініціативи Михайла Ходорковського, заявив, що припиняє свою діяльність і закриває всі відділення в регіонах, щоб уникнути можливого переслідування членів.