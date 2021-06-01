Гороскоп Павла Глоби на червень 2021: все знаки Зодіаку

Поради астролога Павла Глоби будуть корисні всім, хто хоче почати літо з позитивної ноти. Намагайтеся не обходити їх стороною, щоб залучити більше удачі у своє життя, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

У Овнів починається час, коли їх харизма і чарівність будуть зашкалювати. Особливо відчутним це стане ближче до середини місяця, але і в самому початку літа ці люди відчують на собі увагу протилежної статі. Якщо захочеться почати нові стосунки або зізнатися комусь у коханні, краще спочатку поворожити на взаємність, щоб дізнатися, що відчуває інша людина. Так Овнам вдасться обійти стороною незручні ситуації. Друга половина місяця сприятлива для початку відпустки, зміни обставини, подорожей, відряджень.

Телець

У Тельців в червні можуть виповнитися найзаповітніші мрії. Також не варто забувати про наявність актуальних цілей. Цим людям необхідно рухатися до них, інакше зірки залишаться без роботи. Зараз необхідно покладатися на факти, а не на домисли. В іншому випадку Тельці можуть зійти зі шляху, втратити удачу. Інтуїція не буде другом для людей даного Знака. Дуже важливо в червні доводити справи до кінця. Не потрібно кидати розпочате, бо це може спровокувати шквал негараздів.

Близнюки

Близнюкам, можливо, доведеться витратити дуже багато сил і часу розв'язання робочих питань. Це означає, що їм потрібно стати активніше і енергійніше. Червень - це їхній час, тому можна чекати зміцнення здоров'я, поліпшення настрою. Також Близнюкам вдасться з легкістю налагодити відносини, які переживають не найкращі часи. Кінець місяця буде ідеальний для покупок. Можна побалувати чимось дорогим себе або свою другу половинку, дітей, батьків.

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Рак

У Раків часом здійснення мрій буде кінець місяця. Починаючи з дня літнього сонцестояння удача буде все частіше і частіше відвідувати цих людей. Ретроградний Меркурій внесе свою негативну лепту, але його вплив легко буде звести нанівець. У любові багатьом Ракам вдасться відкрити нові грані. Вони зможуть інакше поглянути на це почуття. Самотні люди цього Знака зможуть досягти успіху в пошуках другої половинки.

Лев

Леви будуть вкрай щасливі в справах і роботі, але тільки в тому випадку, якщо повірять самі в себе. Ті ж, хто буде займатися самокопанням і самознищенням, можуть наврочити себе. Вороги й недоброзичливці Львів не дрімають. У червні від них можна очікувати нових спроб вставити їм палиці в колеса. Левам не можна зараз переоцінювати свої можливості. До будь-якої справи у фінансовій або любовній сфері їм необхідно підходити максимально відповідально, з дещицею обережності.

Діва

У Дів настає дуже сприятливий час для позбавлення від всього зайвого, наприклад, від негативних звичок, що віднімають щастя. У червні необхідно безупинно працювати над собою. Це складний час, але він прекрасно підходить для внутрішніх перетворень. Все Діви, які зможуть змінити свої думки, зможуть інакше поглянути на свій зовнішній вигляд, полюбити свої недоліки і пропрацювати сильні сторони. В кінці червня потрібно бути обережніше, адже недоброзичливці будуть вміло розставляти мережі. На хвилі успіху Дев у них можуть з'явитися недруги.

Ваги

Червень - час фінансового застою, але Терези можуть обійти й пастки, розставлені зірками. Для цього їм необхідно позбутися від деструктивних думок, що відлякують успіх. Після такого ментального очищення люди даного Знака зможуть стати більш продуктивними у творчій діяльності та швидше приймати рішення. Також Терезам варто уважно стежити за реакцією людей на їх дії. По поведінці навколишніх можна буде зрозуміти, чи в правильному напрямку зараз вони рухаються. Якщо це будуть сумніви, значить, все в порядку.

Скорпіон

У Скорпіонів початок червня буде досить дивним часом. Наприклад, в перших числах цього місяця Скорпіони можуть почати бачити погані сни. Не варто лякатися, адже це зірки зроблять так, що негативні думки і страхи будуть знаходити вихід. Що стосується любові і роботи, то вибирати між ними не доведеться. Удача буде періодично приходити як в одній сфері, так і в інший.

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Стрілець

Стрільцям в червні, можливо, доведеться зустрітися з деякими нездужанням і втомою. Також людям даного Знака бажано частіше спілкуватися з кимось позитивним і оптимістичним. Веселі люди будуть підвищувати настрій і продуктивність Стрільців. На любовному радарі можуть виникнути нові претенденти на роль другої половинки, тому одиноким Стрільцям краще бути уважніше. Всім, хто вже в стосунках, потрібно приділяти час коханій людині.

Козоріг

У Козерогів в червні може з'явитися сильне бажання змінити своє життя, причому самим кардинальним чином. Прискорити процес залучення позитиву Козерогам допоможе вміння не сприймати надто близько до серця чужі слова і зауваження. Це ідеальний час для зміни обстановки. Прийшла пора відпочити, відвідати цікаве місце, насолодитися новими емоціями. Це вдихне в Козерогів нове життя, зробить їх більш позитивними.

Водолій

У Водоліїв на радарі може з'явитися багато нових ворогів і недоброзичливців. Як говорили в одному фільмі: «Ті, хто нас не любить, діляться на два типи: на тих, хто дурний, і тих, хто нам заздрить». У червні буде більше людей другого типу. Заздрісники вкрай небезпечні, тому з ними потрібно якомога менше контактувати, адже вони можуть наврочити. Друга половина червня буде складною через наплив фізичної і ментальної слабкості.

Риби

Рибам зробити енергетику будинку позитивної потрібно в першу чергу. Для них вкрай важливо зробити рідні стіни місцем сили, тому що на роботі й в бізнесі Риб чекають деякі труднощі. Доведеться більше відпочивати, а людні місця в період ретроградного Меркурія - не найкращий вибір. Єдине, що залишається, - набиратися сил вдома. Потрібно проводити більше часу з сім'єю, з близькими та другою половинкою. Навіть відпочинок на самоті буде вкрай корисний. В якості відпочинку можна здійснювати покупки в інтернеті.