Укравтодор запланував швидке відкриття дороги європейської якості

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує завершити реконструкцію ділянки автодороги Н-22 Устилуг - Луцьк - Рівне, що веде до міжнародного пункту пропуску "Устилуг - Зосін" і супутньої інфраструктури вже до Дня Незалежності, повідомляє Интерфакс-Украина.

Реконструкція виконується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в рамках україно-польського проекту розвитку прикордонної дорожньої інфраструктури.

"Стартували роботи з капітального ремонту в минулому році: на всій протяжності об'єкта покладено вирівнюючий шар дорожнього покриття, тротуари в межах Устилуга, бордюрний камінь уздовж проїжджої частини у Володимир-Волинському, облаштовані заїзні кишені в місцях зупинки громадського транспорту", - відзначають в "Укравтодорі".

Днями на 4-км відрізку Устилуг - П'ятидні почали укладати фінішний шар асфальтобетону. Ведуться роботи і на під'їзді до пункту пропуску. Встановлюють освітлення і нові автопавільйони.

Крім того, за проектом відремонтують два мости через р. Луга: 58-метровий міст в с. П'ятидні і шестиметровий мостовий перехід біля Володимир-Волинського.

Всі роботи контролює незалежний технічний нагляд компаній СП B-Act Sp. Z o.o. і PROCOM Construction Sp. Z o.o.