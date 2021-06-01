Зеленський призначив експосла України Сибігу заступником голови ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Туреччині Андрія Сибігу заступником керівника Офісу президента, який буде займатися питаннями зовнішньої політики і розвитком стратегічного партнерства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На посаду заступника керівника Офісу глави держави призначено досвідченого дипломата Андрія Сибігу. Він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства", - повідомляється на сайті глави держави у вівторок.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Україна зацікавлена в розвитку рівноправного і взаємовигідного співробітництва з усіма партнерами в міжнародних відносинах.

"Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху. Потенціал всіх владних інститутів України повинен бути використаний повністю для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави в структури Євросоюзу і НАТО, як це і визначено президентом Володимиром Зеленським", - сказав він.

Як повідомлялося, Зеленський звільнив Сибігу з посади посла України в Туреччині указом від 19 травня 2021 року.

Сибіга, 1975 р.н., почав дипломатичну кар'єру в МЗС в 1997 році. Працював в посольстві України в Польщі, був призначений послом України в Туреччині 23 серпня 2016 року.