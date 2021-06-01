В Австралії 14-річна дівчинка очолила протест на захист клімату

14-річна австралійська студентка Іззі Радж-Сеппінгс відмовилася від позакласних занять на користь боротьби зі зміною клімату, пишуть іноземні ЗМІ.

Іззі Радж-Сеппінгс стала однією з найвідоміших екологічних активістів країни. Зараз вона є однією з тих, хто приєднався до колективного позову проти вугільної шахти Vickery компанії Whitehaven Coal в штаті Новий Південний Уельс.

Фото: Reuters

Іззі очолила демонстрацію протесту в Сіднеї, щоб всі бажаючі змогли приєднатися до позову для порятунку планети.



Фото: Reuters

На думку активістки, розширення вугільної шахти в штаті сприятиме зміні клімату і поставить під загрозу майбутнє. Відзначимо, що Австралія є значним джерелом викидів вуглецю.