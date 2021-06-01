Довгоочікувана модель Ford з'явилася на дорозі

Довгоочікувана модель Ford з'явилася на дорозі

Незважаючи на припущення інсайдерів, новинка залишиться вірна сегменту седанів, повідомляє Автоцентр.

Американський виробник заявив про те, що для Ford Mondeo, який в п'ятому поколінні проводиться з 2013 року, вже немає місця на конвеєрі. Також повідомлялося, що наступника у популярній моделі не буде, так як попит на седани невблаганно котиться вниз. Однак надалі компанія переглянула своє рішення і приступила до розробки наступного покоління автомобіля.

Вперше прототип нового Форд Мондео помітили під час проходження дорожніх випробувань в лютому цього року. Кузов тестового мула був покритий щільним камуфляжем і доповнений спеціальними фальшпанелями, які надавали йому більш грубу високу форму і робили схожим з Evos. Тепер фотошпигунів вдалося зловити машину в серійному кузові.

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Автомобіль також покритий маскувальною плівкою, але вона не заважає розглянути силует і ключові елементи екстер'єру. Схожість з Evos, який в даний час пропонується тільки на ринку Китаю, збереглася в передній частині. Але прототип виглядає трохи нижче і довше. Це говорить про те, що новий Ford Mondeo буде ставитися до сегменту седанів, а не кросоверів. Також не варто виключати ліфтбек.

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Серед інших особливостей машини можна виділити вузькі світлодіодні фари, велику решітку радіатора, широкі колісні арки, довгий капот і висувні дверні ручки. Про оснащення і моторах поки нічого невідомо. Імовірно, новинка отримає гібридну силову установку, аналогічну Kuga. Презентувати седан планують до кінця поточного року, а в продаж він надійде на початку 2022.

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