Довгоочікувана модель Ford з'явилася на дорозі

Незважаючи на припущення інсайдерів, новинка залишиться вірна сегменту седанів, повідомляє Автоцентр.

Американський виробник заявив про те, що для Ford Mondeo, який в п'ятому поколінні проводиться з 2013 року, вже немає місця на конвеєрі. Також повідомлялося, що наступника у популярній моделі не буде, так як попит на седани невблаганно котиться вниз. Однак надалі компанія переглянула своє рішення і приступила до розробки наступного покоління автомобіля.

Вперше прототип нового Форд Мондео помітили під час проходження дорожніх випробувань в лютому цього року. Кузов тестового мула був покритий щільним камуфляжем і доповнений спеціальними фальшпанелями, які надавали йому більш грубу високу форму і робили схожим з Evos. Тепер фотошпигунів вдалося зловити машину в серійному кузові.

Автомобіль також покритий маскувальною плівкою, але вона не заважає розглянути силует і ключові елементи екстер'єру. Схожість з Evos, який в даний час пропонується тільки на ринку Китаю, збереглася в передній частині. Але прототип виглядає трохи нижче і довше. Це говорить про те, що новий Ford Mondeo буде ставитися до сегменту седанів, а не кросоверів. Також не варто виключати ліфтбек.

Серед інших особливостей машини можна виділити вузькі світлодіодні фари, велику решітку радіатора, широкі колісні арки, довгий капот і висувні дверні ручки. Про оснащення і моторах поки нічого невідомо. Імовірно, новинка отримає гібридну силову установку, аналогічну Kuga. Презентувати седан планують до кінця поточного року, а в продаж він надійде на початку 2022.