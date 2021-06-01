В ОП створено підрозділ з європейської та євроатлантичної інтеграції

Структурний підрозділ з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України створено в Офісі президента України, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква займеться цим напрямком, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Введена посада заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ", - йдеться в повідомленні.

Першочерговими завданнями Жовкви стане координація співпраці з віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

Президент України Володимир Зеленський призначив Жовкву заступником голови Офісу президента указом від 10 вересня 2019 року.