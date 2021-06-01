7-річний хлопчик годину плив річкою за допомогою батькові та сестрі

7-річний Чейз Поуст з Флориди (США) цілу годину плив по річці Сент-Джонс, щоб викликати допомогу для батька та молодшої сестри, пишуть міжнародні ЗМІ.

Батько дітей Стівен Поуст зізнався, що поставив човен на якір, щоб його діти – Чейз і 4-річна Ебіґейл – змогли поплавати. Раптово дівчинку почало зносити сильною течією – батько й син кинулися її рятувати.

Оскільки сил Чейза було недостатньо, щоб утримувати сестру, хлопчикові довелося добиратися до берега, щоб покликати на допомогу. Щоб не вимотатися, він плив по-собачому й на спині. Коли Чейз опинився на березі, він постукав у найближчий будинок і попросив викликати рятувальників.