Усик виступив із вимогою щодо наступного бою

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) вимагає від санкціонованих організацій конкретики щодо свого наступного бою. Наш співвітчизник заявив, що більше не має наміру битися за звання претендента на чемпіонський пояс, а також порівняв нинішню ситуацію в боксі з українською політикою, повідомляє Обозреватель.

Про це сам спортсмен заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Usyk17. За його словами, поєдинок проти британця Джо Джойса (12-0, 11 КО) не вдалося організувати, а бій із хорватом Філіпом Хрговичем (12-0, 10 КО) йому просто нецікавий.

Порівняльна характеристика Усика і Джойса. Джерело: The Sun

"Що стосується бою з Джо Джойсом, то його команду не влаштовує розподіл гонорару. Вони подали якусь апеляцію, і щось там буде. Мені зараз бокс нагадує нашу політику. Базікання якесь. Всі тільки говорять. Давайте поб'ємося, та і все. Хргович і бій за статус претендента на пояс Міжнародної федерації боксу (IBF)? Взагалі нецікаво. Я не збираюся боксувати за якогось там претендента. Я вже двічі боксував за цей статус" , – сказав Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик вже два роки є обов'язковим претендентом на пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO), яким володіє британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Порівняльна характеристика Усика і Джошуа. Джерело: The Sun

Джошуа повинен був побитися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу, проте бій був скасований. Циганського короля, як називають Ф'юрі, зобов'язали втретє вийти на ринг з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Після цього WBO санкціонувала поєдинок Усик – Джошуа, що розлютило промоутера Енттоні Едді Хірна. За його словами, йому і його підопічному набридло, що від боксера постійно вимагають проводити обов'язкові захисти.

Ентоні Джошуа володіє трьома чемпіонськими поясами. Джерело: Boxingscene

Хірн не виключив, що Ентоні звільнить чемпіонський пояс WBO і не буде битися з Усиком