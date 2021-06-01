У ДТЕК прокоментували можливість продажу деяких ТЕС

ДТЕК готовий розглядати продаж деяких теплоелектростанцій і вугільних шахт з урахуванням переходу компанії на зелену енергетику до 2040 року в рамках Європейського зеленого курсу, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю "Економічній правді". Він позначив це як ймовірність в майбутньому і за умови згоди кредиторів.

"Нам теж потрібен орієнтир держави, її ставлення до вугільної галузі. І ми будемо слідувати цим орієнтирам. Сьогодні, як я вже сказав, ми робимо основну ставку на розвиток зеленої генерації як виробника електроенергії. Зараз ми готові розглядати продаж наших електростанцій і вугільних шахт. Але всі ці трансформації ми будемо робити відповідно до стратегії держави й з урахуванням всіх соціальних питань" , - зазначив Максим Тімченко.

Як приклад Тімченко навів закриття двох шахт "ДТЕК Павлоградвугілля" в поточному році через вичерпання запасів, при цьому компанія працевлаштувала всіх співробітників. Він зазначив, що трансформація вугільних регіонів (відмова від вугільної генерації, - ред.) повинна проводитися з продуманою і добре розробленою дорожньою картою, з урахуванням соціальних і економічних особливостей.

Нагадаємо, "ДТЕК Енерго" оперує 8 з 13 теплоелектростанцій України.

Як зазначили в компанії, з 23 реконструйованих енергоблоків в Україні - 21 енергоблок на ТЕС "ДТЕК Енерго", де був або побудований, або реконструйований електрофільтр.