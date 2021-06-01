Найзвичніша функція автомобіля скоро піде в історію

Системи безпеки витіснять МКПП раніше, ніж це зроблять електромобілі, повідомляє Автоцентр.

Поява сучасних систем безпеки загрожує повною відмовою від механічних коробок передач. Справа в тому, що такі технології, як система автоматичного гальмування і ряд інших функцій безпеки не працюють з механічними коробками. Про це пише Automotive News Canada .

Терміни повної відмови від МКПП безпосередньо залежать від введення обов'язкової системи автономного екстреного гальмування (AEB). Наприклад, автомобілі Subaru з механічними коробками поставляються без комплекту безпеки Eyesight. Це пов'язано з тим, що вони не мають електронного стоянкового гальма, необхідного для роботи AEB. Компанія вважає економічно недоцільним рішення цієї проблеми, оскільки продажі автомобілів з механічними коробками неухильно падають.

Так, за даними канадського підрозділу Mazda, в 2020 році продажі таких автомобілів склали всього 6,4%, тоді як в 2016 році займали 19,2%. При цьому попит на спортивні автомобілі Subaru з механічною коробкою передач, такі як WRX / STI і BRZ, зростає. Але великий статистики такі моделі не роблять.

Ще одним фактором відмови від старої доброї «механіки» стане зміщення в бік «зеленої» енергії. За словами фахівців, обладнання електрифікованих автомобілів механічними коробками передач вимагає додаткових технологій і оснащення, таких як електронне зчеплення. Воно необхідне для забезпечення плавного перемикання між ДВС і електродвигуном. Що в світлі падіння продажів трехпедальних моделей не надто привабливо для виробників.

За даними IHS Markit і ZF Group, продажі моделей з механічними коробами на світовому ринку впали до 17,1%. На північноамериканському - до 1,2%. Більш в того, в 2020 році продажі електромобілів в США перевищили продажі автомобілів з ручним перемиканням передач. Тому незабаром звичні МКПП підуть в історію. Швидше за все, доступні спортивні моделі незначно продовжать термін життя механічних коробок.