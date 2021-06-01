Дієтолог назвала найкориснішу ягоду

Дієтолог з США і магістр медичних наук Емі Гудсон розповіла про користь вживання ягід, коштом високого вмісту клітковини, вітаміну С і флавоноїдів, а також назвала лідера даної харчової категорії з підтримки здоров'я, повідомляє Известия.

За словами Гудсон, на тлі будь-яких інших фруктів ягоди є потужним джерелом антиоксидантів, які мають у своєму розпорядженні антивіковими властивостями та збільшують тривалість життя. Це пояснюється здатністю антиоксидантів захистити клітини від вільних радикалів, що викликають окислювальний стрес і стимулюють розвиток хронічних захворювань, серед яких - рак і хвороби серця.

Американський дієтолог зазначила, що найбільш корисною ягодою вважається чорниця, що обумовлено її високою антиоксидантною здатністю. Дана ягода також містить поліфеноли, які можуть обмежити ефекти старіння клітин. Крім того, ягоди неймовірно універсальні у своєму споживанні. Так, їх можна додати практично в будь-яку страву, починаючи від випічки й салатів і закінчуючи коктейлями та соками.