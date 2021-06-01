"У кожного свої блинчики на сніданок": Зеленський похвалився біцепсами

Президент Володимир Зеленський побажав своїм підписникам в Instagram гарного дня, опублікувавши фото зі спортзалу, повідомляє Деловая столица.

Фото було опубліковано на офіційній сторінці Зеленського в соцмережі.

"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!!!" , — написав він.

Нагадаємо, на фото президента Володимира Зеленського, яке він 25 січня виклав зі спортзалу в свій день народження, користувачі мережі помітили гантелі російського виробництва.