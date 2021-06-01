"У кожного свої блинчики на сніданок": Зеленський похвалився біцепсами
Президент Володимир Зеленський побажав своїм підписникам в Instagram гарного дня, опублікувавши фото зі спортзалу, повідомляє Деловая столица.
Фото було опубліковано на офіційній сторінці Зеленського в соцмережі.
"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!!!", — написав він.
Нагадаємо, на фото президента Володимира Зеленського, яке він 25 січня виклав зі спортзалу в свій день народження, користувачі мережі помітили гантелі російського виробництва.