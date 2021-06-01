В Чернівцях впав будівельний кран: є постраждалий

В Чернівцях сьогодні, 1 червня, в районі вулиці Ерліха рухнув будівельний кран, повідомляє АСС.

За словами очевидців, кран на момент падіння не підіймав ніякого вантажу. Його запустили і він впав. На місці події працює швидка.

Фото: АСС

За даними видання Суспільне﻿, 55-річного кранівника з кабіни винесли медики - його у важкому стані шпиталізували. Травмований чоловік наразі перебуває у реанімації. Він поступив до лікарні приблизно о 8:30.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце направили слідчо-оперативну групу.