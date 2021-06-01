Лікар розповіл, як відсунути вік
Молодість - це не тільки вік, а ще й базові звички, без яких далеко не заїдеш, якщо плануєш залишатися молодим довгі роки, повідомляє РБК-Украина.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Я зробила невеликий чекап. Хто планує залишатися молодим і активним, перевірте себе по пунктах:
- Я регулярно практикую методи немедикаментозної корекції стресу, в т. ч. дихальні практики, медитації.
- Я досить швидко повертаюся в спокійний стан після стресу.
- Я засинаю до 23.00 і сплю 6-8 годин.
- Я не вживаю цукор, швидкі вуглеводи, трансжири і продукти, які їх містять.
- Я дотримуюся структури харчування протягом дня і п'ю достатньо води.
- Я виділяю на неквапливу трапезу не менше 20 хвилин.
- Я дотримуюся низьковуглеводного стилю харчування (до 130 г вуглеводів на добу).
- Мій ІМТ в нормі.
- Я гуляю на вулиці не менше 5 разів на тиждень від 30 хвилин і більше.
- У мене щоденна посильна фізична активність не менше 30 хвилин.
- Моя спина сильна, постава пряма.
- Я обмежую спілкування / не спілкуюся з токсичними людьми.
- У мене завжди є мрії й цілі.
- Мені цікаво нове: освоїти якийсь звичку, поїхати в подорож, вивчити мову, і т. п.
- Я практикую інтервальне голодування.
- Я обливаюся холодною водою вранці.
- Я не курю і не зловживаю алкоголем.
- Я практикую інфодетокс.
- У мене є улюблене заняття / хобі.
- Я ціную те, що вже маю.
- Я прислухаюся до свого організму, не ігнорую біль або зміни в його стані, однак і не культивую в собі іпохондрію.
- Кожен день знаходжу, за що похвалити себе і за що подякувати людям зі свого оточення.
- Щодня обіймаю рідних людей і підтримую рівень окситоцину, який стимулює вироблення ендорфінів і знижує вироблення кортизолу.
Це - базові звички молодості, без формування яких ефект від будь-якої терапії буде значимо менше очікуваного.