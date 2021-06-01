Лікар розповіл, як відсунути вік

Молодість - це не тільки вік, а ще й базові звички, без яких далеко не заїдеш, якщо плануєш залишатися молодим довгі роки, повідомляє РБК-Украина.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Я зробила невеликий чекап. Хто планує залишатися молодим і активним, перевірте себе по пунктах:

Я регулярно практикую методи немедикаментозної корекції стресу, в т. ч. дихальні практики, медитації.

Я досить швидко повертаюся в спокійний стан після стресу.

Я засинаю до 23.00 і сплю 6-8 годин.

Я не вживаю цукор, швидкі вуглеводи, трансжири і продукти, які їх містять.

Я дотримуюся структури харчування протягом дня і п'ю достатньо води.

Я виділяю на неквапливу трапезу не менше 20 хвилин.

Я дотримуюся низьковуглеводного стилю харчування (до 130 г вуглеводів на добу).

Мій ІМТ в нормі.

Я гуляю на вулиці не менше 5 разів на тиждень від 30 хвилин і більше.

У мене щоденна посильна фізична активність не менше 30 хвилин.

Моя спина сильна, постава пряма.

Я обмежую спілкування / не спілкуюся з токсичними людьми.

У мене завжди є мрії й цілі.

Мені цікаво нове: освоїти якийсь звичку, поїхати в подорож, вивчити мову, і т. п.

Я практикую інтервальне голодування.

Я обливаюся холодною водою вранці.

Я не курю і не зловживаю алкоголем.

Я практикую інфодетокс.

У мене є улюблене заняття / хобі.

Я ціную те, що вже маю.

Я прислухаюся до свого організму, не ігнорую біль або зміни в його стані, однак і не культивую в собі іпохондрію.

Кожен день знаходжу, за що похвалити себе і за що подякувати людям зі свого оточення.

Щодня обіймаю рідних людей і підтримую рівень окситоцину, який стимулює вироблення ендорфінів і знижує вироблення кортизолу.

Це - базові звички молодості, без формування яких ефект від будь-якої терапії буде значимо менше очікуваного.