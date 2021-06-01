В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca для екстреного застосування

Міністерство охорони здоров'я України 31 травня зареєструвало вакцину AstraZeneca проти COVID-19 європейського виробництва для екстреного медичного застосування, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, ця вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, проводиться в Італії і має торгову назву AstraZeneca.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, дозвіл на її використання також дали Великобританія, ЄС, Індія і Канада. До кінця тижня в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну прибудуть 705,6 тис. доз вакцини AstraZeneca.

Вона буде призначена для вакцинації другою дозою тих, хто вже пройшов 12-тижневий інтервал після першого щеплення, зокрема, медиків і працівників закладів охорони здоров'я, учасників ООС, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, осіб у віці 65+.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами або громадські діячі.