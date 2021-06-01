У Перу перерахували кількість померлих від COVID-19: їх більше в 2,5 рази

Після поновлення статистичних даних урядом Перу кількість людей, які померли через COVID-19, збільшилася більш, ніж у 2,5 рази. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

У понеділок, 31 травня, стало відомо, що в південноамериканській країні через коронавірусну інфекцію померли понад 180 тисяч осіб, хоча за станом на попередню добу ця кількість становила лише 69 342 летальних випадки.

Така значна цифра поставила Перу на п'яте місце в списку країн, які втратили найбільшу кількість жителів в результаті пандемії. Перед нею стоять набагато більші США, Індія, Бразилія й Мексика.

За заявою міністра охорони здоров'я країни Оскара Угарте, невраховані раніше смерті не вважалися викликаними COVID-19, а в статистику йшли летальні випадки тільки після офіційно підтвердженого діагнозу.

Тим часом масштаби пандемії в Перу різко контрастують з офіційними даними від уряду. У мережу неодноразово потрапляли кадри масових поховань, а місцеві лікарні купують морозильні контейнери для зберігання тіл через переповненість моргів.