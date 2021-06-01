Тупицький вперше з'явився в суді: тепер на засідання не прийшли прокурори

Печерський суд Києва не обрав запобіжний захід для ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень, оскільки прокурори несподівано відкликали свою вимогу, повідомляє Сегодня.

На засідання суду несподівано не з'явилися прокурори. Більш того, суддя оголосив, що прокурори подали клопотання про відкликання свого прохання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому.

Фото: Євген Назаранеок, "Сьогодні"

Тепер цю справу передають до Подільського суду, де її розглядатимуть по суті. Тобто запобіжний захід ексголові КСУ не обиратимуть.

Зазначимо, що раніше прокуратура просила призначити Тупицькому заставу в 45 тис. грн і заборонити йому з'являтися у Конституційному Суді.