В Україні за минулу добу прищепили майже 14 тисяч осіб

Лідерами вакцинації за минулу добу стали Київ та Харківщина. Всього щеплено 1 032 038 українців, повідомляє Кореспондент.

В Україні за минулу добу 13 937 громадян отримали укол проти коронавірусу. Однією дозою вакцинували 10 232 людини, повністю імунізовані 3 705 осіб.

Так, протягом доби працювали 215 мобільних бригад і 317 пунктів щеплення.

Станом на 1 червня в лист очікування вакцинації записалися 615 238 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 032 038 людей, з них отримали одну дозу - 1 032 036 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 129 482 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього зроблено 1 161 518 щеплень.

Лідерами вакцинації за минулу добу стали Київ (1577) і Харківщина (+1575), найменше вакциновано жителів Чернівецької області (24).

Кількість щеплень в добу (одна доза):