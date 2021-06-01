В Україні за минулу добу прищепили майже 14 тисяч осіб

В Україні за минулу добу прищепили майже 14 тисяч осіб

Лідерами вакцинації за минулу добу стали Київ та Харківщина. Всього щеплено 1 032 038 українців, повідомляє Кореспондент.

В Україні за минулу добу 13 937 громадян отримали укол проти коронавірусу. Однією дозою вакцинували 10 232 людини, повністю імунізовані 3 705 осіб.

Так, протягом доби працювали 215 мобільних бригад і 317 пунктів щеплення.

Станом на 1 червня в лист очікування вакцинації записалися 615 238 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 032 038 людей, з них отримали одну дозу  - 1 032 036 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 129 482 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Всього зроблено 1 161 518 щеплень.

Лідерами вакцинації за минулу добу стали Київ (1577) і Харківщина (+1575), найменше вакциновано жителів Чернівецької області (24).

Кількість щеплень в добу (одна доза):

  • Київ - 1577
  • Вінницька область - 68
  • Волинська область - 125
  • Дніпропетровська область - 832
  • Донецька область - 269
  • Житомирська область - 118
  • Закарпатська область - 193
  • Запорізька область - 448
  • Івано-Франківська область - 90
  • Київська область - 359
  • Кіровоградська область - 272
  • Луганська область - 51
  • Львівська область - 318
  • Миколаївська область - 673
  • Одеська область - 429
  • Полтавська область - 992
  • Рівненська область - 153
  • Сумська область - 468
  • Тернопільська область - 111
  • Харківська область - 1575
  • Херсонська область - 232
  • Хмельницька область - 132
  • Черкаська область - 122
  • Чернівецька область - 24
  • Чернігівська область - 699

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