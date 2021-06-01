В Україні за минулу добу прищепили майже 14 тисяч осіб
Лідерами вакцинації за минулу добу стали Київ та Харківщина. Всього щеплено 1 032 038 українців, повідомляє Кореспондент.
В Україні за минулу добу 13 937 громадян отримали укол проти коронавірусу. Однією дозою вакцинували 10 232 людини, повністю імунізовані 3 705 осіб.
Так, протягом доби працювали 215 мобільних бригад і 317 пунктів щеплення.
Станом на 1 червня в лист очікування вакцинації записалися 615 238 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 032 038 людей, з них отримали одну дозу - 1 032 036 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 129 482 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього зроблено 1 161 518 щеплень.
Лідерами вакцинації за минулу добу стали Київ (1577) і Харківщина (+1575), найменше вакциновано жителів Чернівецької області (24).
Кількість щеплень в добу (одна доза):
- Київ - 1577
- Вінницька область - 68
- Волинська область - 125
- Дніпропетровська область - 832
- Донецька область - 269
- Житомирська область - 118
- Закарпатська область - 193
- Запорізька область - 448
- Івано-Франківська область - 90
- Київська область - 359
- Кіровоградська область - 272
- Луганська область - 51
- Львівська область - 318
- Миколаївська область - 673
- Одеська область - 429
- Полтавська область - 992
- Рівненська область - 153
- Сумська область - 468
- Тернопільська область - 111
- Харківська область - 1575
- Херсонська область - 232
- Хмельницька область - 132
- Черкаська область - 122
- Чернівецька область - 24
- Чернігівська область - 699