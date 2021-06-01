Дієтолог застерегла від вживання солоної їжі на ніч

Лікар-дієтолог, член Національної асоціації дієтологів і нутриціології Росії Наталія Круглова порадила обмежити вживання солоної їжі на ніч, повідомляє Известия.

Як зазначила лікар не дуже хороша ідея - є ввечері солону їжу, оскільки у людини вночі й так мінімальна фізична активність, а солона їжа призводить до того, що рідина в такому стані буде затримуватися ще більше.

Тим часом фахівець закликав орієнтуватися на стан організму і на його чутливість до солі в цілому. Так, акуратними з солоними продуктами варто бути тим, хто помічає у себе схильність до набряків. Варто простежити за реакцією організму на вживання солоної їжі. Якщо встановиться взаємозв'язок, то обмеження будуть актуальні.

Також бути обережними з солоними продуктами лікар закликала людей із захворюваннями сечовидільної системи, а також пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи, що супроводжуються підвищенням артеріального тиску.

Лікар також порадила відмовитися від вживання на ніч риби, ковбасних виробів і напівфабрикатів, чипсів, сухариків, фаст-фуду і різних соусів. Круглова уточнила, що відмовитися від такої їжі слід за три-чотири години до сну.

Якщо людина все ж повечеряв солоною їжею, то на наступний день потрібно пити більше рідини, а також їсти овочі та фрукти, багаті калієм: помідори, огірки, персики, нектарини.