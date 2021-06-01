Кирило Тимошенко прокоментував конфлікт ОП з Кличком

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що ситуація навколо київської міської влади загострилася до межі, але не є при цьому конфліктом Офісу президента з міським головою Віталієм Кличком, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це конфлікт Кличка фактично з самим собою та з містянами. Інфраструктура не розвивається, крім планів із забудови житла, які були прив'язані до генплану та перевиконуються. Водночас плани з розвитку інфраструктури, розв'язок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50%", - сказав Тимошенко.

На його думку, "з урахуванням бюджету Києва можна було б прискорити зростання та розвиток інфраструктури" .

"Все, що колись будувалося, як би це дивно не звучало, будувалося за Олександра Попова. Жодної розв'язки, жодної станції метро. Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але у Києва є інші проблеми - це трафік, який справді зріс, люди стоять у заторах, метро не розвивається. Так не може бути", - вважає Тимошенко.

"Виходи два: або київська влада зрозуміє, що потрібно цим займатися, або... Мер - це обирана посада, це незаперечний факт, але щодо голови Київської міськадміністрації будуть інші висновки. Але вирішувати це президенту. Є різні варіанти, зокрема, і ухвалення законопроекту "Про столицю", і правок до чинного закону (...)", - сказав заступник голови ОП.

При цьому Тимошенко визнав, що на виборах міського голови у Кличка не було реальних конкурентів.

"А є альтернатива? Ми намагалися створити йому альтернативу. Напевно, потрібно трохи більше часу", - зазначив він.