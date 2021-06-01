Кирило Тимошенко прокоментував конфлікт ОП з Кличком
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає, що ситуація навколо київської міської влади загострилася до межі, але не є при цьому конфліктом Офісу президента з міським головою Віталієм Кличком, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це конфлікт Кличка фактично з самим собою та з містянами. Інфраструктура не розвивається, крім планів із забудови житла, які були прив'язані до генплану та перевиконуються. Водночас плани з розвитку інфраструктури, розв'язок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50%", - сказав Тимошенко.
На його думку,
"з урахуванням бюджету Києва можна було б прискорити зростання та розвиток інфраструктури".
"Все, що колись будувалося, як би це дивно не звучало, будувалося за Олександра Попова. Жодної розв'язки, жодної станції метро. Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але у Києва є інші проблеми - це трафік, який справді зріс, люди стоять у заторах, метро не розвивається. Так не може бути", - вважає Тимошенко.
"Виходи два: або київська влада зрозуміє, що потрібно цим займатися, або... Мер - це обирана посада, це незаперечний факт, але щодо голови Київської міськадміністрації будуть інші висновки. Але вирішувати це президенту. Є різні варіанти, зокрема, і ухвалення законопроекту "Про столицю", і правок до чинного закону (...)", - сказав заступник голови ОП.
При цьому Тимошенко визнав, що на виборах міського голови у Кличка не було реальних конкурентів.
"А є альтернатива? Ми намагалися створити йому альтернативу. Напевно, потрібно трохи більше часу", - зазначив він.
"До нього особисто як до персони та легенди України немає жодних питань. Але якщо ти - мер, ти маєш набрати таку команду, при якій ти будеш справді легендою, тебе любитимуть, знатимуть, поважатимуть і писатимуть про тебе у підручниках історії. А якщо ти не можеш набрати хорошу команду, на жаль, виходить, це проблема самого Кличка", - сказав заступник голови Офісу президента.