"Автоваз" зіткнувся з нестачею комплектуючих

"Автоваз" на два дні зупинить випуск деяких моделей автомобілів, в тому числі популярної Granta, через брак комплектуючих, вiдзначили в прес-службі компанії. На доступність машин в салонах це не вплине, запевнили там, повідомляє ТАСС.

"Автоваз" змушений призупинити виробництво автомобілів 2 і 3 червня 2021 року на складальних лініях №1 (автомобілі на платформі B0) і №5 (виробництво Granta) через нестачу поставок деяких комплектуючих", - відзначили в прес-службі.

Компанія планує відновити виробництво 4 червня. "Дана ситуація не вплине на доступність автомобілів в дилерських центрах", - підкреслили в "Автовазі".

На лінії конвеєра B0 "Автоваз" випускає автомобілі Lada Xray і Lada Largus, а також автомобілі альянсу Renault-Nissan.

"Автоваз" в квітні вже зупиняв виробництво Lada Granta також на два дні після перебоїв в поставках запчастин одного з компонентів.

Lada Granta - сама продаючи модель як в лінійці самого "Автоваза", так і на російському ринку в цілому. Випускається в варіантах з кузовом седан і універсал, а також ліфтбек і хетчбек, є спортивна версія і варіант з підвищеною прохідністю (Cross). За даними Асоціації європейського бізнесу, в січні - квітні 2021 року на російському ринку було продано 44,24 тис. Lada Granta, що на 35,2% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.