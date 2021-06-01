Що приготувати на вечерю з фаршу: 5 рецептів з різних країн
Якщо стоїть завдання організувати ситну й оригінальну вечерю, то на допомогу приходить фарш. Будь-який. У тому сенсі, що хтось віддає перевагу курячому, хтось яловичому, хтось змішаному – це справа смаку. Інше питання – приготувати з цим фаршем оригінальну їжу. Нижче зібрані одні з кращих рецептів з різних країн, які можна сміливо готувати і дивувати всіх, хто це їстиме, повідомляє Сегодня.
Паста з м'ясним соусом
Інгредієнти
- Сіль, мелений перець
- Рігатоні або інша середня паста – 340 г
- Фарш з яловичини або баранини – 450 г
- Дрібно нарізана цибуля – 1 шт.
- Подрібнений часник – 2 зубчики
- Томатна паста – 1/2 склянки
- Мелена кориця – 1/2 ч. л.
- Каєнський перець – 1/8 ч. л.
- Червоний винний оцет – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відварити пасту до стану аль денте; процідіть і поверніть в каструлю.
- Поки варяться макарони, обсмажте фарш у великій сковороді, розбиваючи грудочки лопаткою, впродовж 5 хвилин.
- Додайте цибулю і часник; приправте сіллю і перцем. Готуйте, помішуючи, близько 5 хвилин, доки цибуля не стане м'якою.
- Додайте томатну пасту, корицю і каєнський перець, готуйте 2 хвилини.
- Додайте 1 1/2 склянки води, доведіть до кипіння і варіть, доки суміш не загусне, близько 10 хвилин.
- Влийте оцет, знову приправте сіллю і перцем.
- Додайте соус в каструлю з пастою і перемішайте. Подавайте, за бажанням посипавши тертим пармезаном.
М'ясний рулет "Веллінгтон-фарш" від Джеймі Олівера
Інгредієнти
- Ріпчаста цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Стебло селери – 1 шт.
- Картопля – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Печериці – 2 великих шт.
- Розмарин свіжий – 4 гілочки
- Заморожений горошок – 1 велика жменя
- Яйце велике – 1 шт.
- Яловичий фарш – 500 г
- Готове листкове тісто – 500 г
- Оливкова олія
- Борошно для посипання
- Сіль, мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Листкове тісто необхідно розморозити. Овочі очистить.
- Цибулю, моркву, селеру і картоплю наріжте кубиками розміром 1 см.
- Подрібніть часник. У грибів відріжте кінчики ніжок, а гриби наріжте так само, як і овочі.
- Налийте у велику сковороду 2 ст. л. оливкової олії, поставте на середній вогонь і всипте нарізані овочі і гриби.
- Обірвіть листя розмарину, дрібно їх порубайте і додайте до овочів. Смажте, помішуючи, 8 хвилин. Всипте горошок і готуйте ще 1 хвилину.
- Перекладіть овочеву суміш у велику миску і дайте їй повністю охолонути.
- Розбийте яйце в чашку і збийте його виделкою.
- Викладіть у миску з овочами фарш, додайте половину збитого яйця, приправити сіллю і перцем і ретельно перемішайте.
- Стіл присипте борошном і розкачайте листкове тісто в прямокутник розміром 45 на 65 см. За необхідності пропиливайте тісто борошном, щоб воно не прилипало до качалки.
- Розмістіть тісто довгою стороною до себе і вздовж цього краю викладіть начинку, трохи відступаючи від краю. Надайте начинці форму довгої рівною ковбаскою. Змастіть краї тіста частиною яйця, що залишилося.
- Загорніть начинку в тісто так, щоб вона була повністю закрита, і щільно стисніть краї. Посипте деко борошном або змастіть олією і перекладіть на нього рулет. Змастіть рулет зверху і з боків яйцем.
- Печіть рулет 1 годину в розігрітій до 180 градусів духовці.
- Готовий рулет перекладіть на стіл і наріжте на порції. Подавайте його з овочами, картопляним пюре або салатом зі свіжих овочів.
Лазанья з фаршем і соусом бешамель
Інгредієнти
- Листи для лазаньї
- 100 г тертого пармезану
Для м'ясного соусу
- 700 г м'ясного фаршу
- 800 мл помідорів у власному соку
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 зубчики часнику
- 20 г вершкового масла
- 3 ст. л. оливкової олії
- 100 мл сухого білого вина
- 200 мл молока
- 1 щедрий пучок базиліку
- 0.5 стебла селери
- 1 ч. л. солі
Для соусу бешамель
- 600 мл молока
- 60 г вершкового масла
- 60 г борошна
- 40 г тертого пармезану
- Щіпка мускатного горіха
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці.
- На сковороді розігріти вершкове масло та оливкову олію, протушкуйте разом впродовж декількох хвилин.
- Викласти фарш і перемішати, розминаючи ложкою грудочки м'яса. Посолити, поперчити і додати дрібно нарізаний часник. Коли фарш злегка обобсмажиться та посіріє, влити вино і тушкувати ще 5 хвилин, щоб випарувався алкоголь.
- Додати консервовані помідори без шкірки, молоко і дрібно нарізаний пучок базиліку.
- Накрити кришкою і тушкувати на невеликому вогні, періодично помішуючи, близько 30 хвилин. При необхідності додати ще трохи солі.
- Поки тушкується фарш, приготувати соус бешамель. Вершкове масло покласти в сотейник з товстим дном і повністю розтопити його на плиті. Потім зняти з плити і невеликими порціями просіяти борошно в масло, щоразу добре перемішуючи, щоб масло і борошно з'єдналися і не було грудочок. Поступово додати молоко, ретельно перемішуючи.
- Повернути сотейник на плиту і варити до загустіння на слабкому вогні. Зняти з плити, посолити, додати дрібку мускатного горіха. Всипати 40 г натертого пармезану і перемішати.
- Форму для запікання злегка змастити олією. На дно тонким шаром викласти м'ясний соус (кілька столових ложок). Зверху розкласти листи пасти, потім – шар рагу і шар соусу бешамель. Посипати частиною тертого пармезану.
- Повторити шари ще кілька разів, закінчуючи тертим пармезаном. Накрити форму листом фольги або кришкою.
- Відправити лазанью в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Подавати страву гарячою.
Мітболи в духовці по-італійськи
Інгредієнти
- 500 г м'ясного фаршу
- 1 яйце
- 1/2 склянки хлібних крихт
- 2 ст. л. дрібно натертого пармезану
- 1/4 ск. молока (60 мл)
- 1 ч. л. часникового порошку
- Сіль, перець за смаком
- 1 ч. л. сушених італійських трав
- 150 г моцарели
- 800 мл томатного соусу
Спосіб приготування
- Змішати в мисці всі інгредієнти для м'ясних кульок.
- Моцарелу вийняти з розсолу і нарізати кубиками.
- З фаршу зробити кульки, поклавши всередину по шматочку моцарели.
- Взяти форму для запікання або жароміцну сковороду, налити в неї третину соусу.
- Викласти кульки на невеликій відстані одне від одного.
- Залити мітболи томатним соусом і накрити фольгою
- Запікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 45 хвилин.
Чилі кон карне
Інгредієнти
- 1 кг яловичого фаршу
- 1 ріпчаста цибуля
- 3 лаврового листя
- 4 зубчики часнику
- 3 стручки перцю чилі
- 3 г чебрецю
- 1 ч. л. меленої зіри
- Сіль, перець за смаком
- 300 г помідорів у власному соку
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1 б. консервованої червоної квасолі
- 1 б. консервованої кукурудзи
- 20 г соусу табаско (або за смаком)
- 20 г вустерського соусу
- За 1/4 шт. болгарського перцю (червоного, жовтого, зеленого)
Спосіб приготування
- Цибулю, часник, чилі, свіжий чебрець дрібно порубати, додати зіру і лаврове листя, сіль і перець, обсмажити все разом у каструльці на олії.
- До них додати фарш (краще зробити самому, двічі пропустивши через м'ясорубку), трохи обсмажити.
- Додати помідори у власному соку і томатну пасту, сполоснути бляшанку з-під помідорів і додати цю воду в каструльку. Після цього на маленькому вогні тримати всю суміш 3 години, раз на півгодини помішуючи вінчиком. Якщо потрібно, можна долити трохи води або курячого бульйону.
- Через 2,5 години після початку готування додати квасолю, кукурудзу, вустерский соус і табаско.
- Нарізати болгарський перець тонкою соломкою і покласти в каструльку за 10 хвилин до закінчення приготування.
- Подавати чилі кон карне можна з рисом, а також з запеченою картоплею або пюре, спагеті. До нього традиційно йде сметана і зелень.