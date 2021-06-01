Що приготувати на вечерю з фаршу: 5 рецептів з різних країн

Якщо стоїть завдання організувати ситну й оригінальну вечерю, то на допомогу приходить фарш. Будь-який. У тому сенсі, що хтось віддає перевагу курячому, хтось яловичому, хтось змішаному – це справа смаку. Інше питання – приготувати з цим фаршем оригінальну їжу. Нижче зібрані одні з кращих рецептів з різних країн, які можна сміливо готувати і дивувати всіх, хто це їстиме, повідомляє Сегодня.

Паста з м'ясним соусом

Паста з м'ясним соусом. Фото: pixabay.com
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Сіль, мелений перець
  • Рігатоні або інша середня паста – 340 г
  • Фарш з яловичини або баранини – 450 г
  • Дрібно нарізана цибуля – 1 шт.
  • Подрібнений часник – 2 зубчики
  • Томатна паста – 1/2 склянки
  • Мелена кориця – 1/2 ч. л.
  • Каєнський перець – 1/8 ч. л.
  • Червоний винний оцет – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відварити пасту до стану аль денте; процідіть і поверніть в каструлю.
  2. Поки варяться макарони, обсмажте фарш у великій сковороді, розбиваючи грудочки лопаткою, впродовж 5 хвилин.
  3. Додайте цибулю і часник; приправте сіллю і перцем. Готуйте, помішуючи, близько 5 хвилин, доки цибуля не стане м'якою.
  4. Додайте томатну пасту, корицю і каєнський перець, готуйте 2 хвилини.
  5. Додайте 1 1/2 склянки води, доведіть до кипіння і варіть, доки суміш не загусне, близько 10 хвилин.
  6. Влийте оцет, знову приправте сіллю і перцем.
  7. Додайте соус в каструлю з пастою і перемішайте. Подавайте, за бажанням посипавши тертим пармезаном.

М'ясний рулет "Веллінгтон-фарш" від Джеймі Олівера

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Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Ріпчаста цибуля – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Стебло селери – 1 шт.
  • Картопля – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Печериці – 2 великих шт.
  • Розмарин свіжий – 4 гілочки
  • Заморожений горошок – 1 велика жменя
  • Яйце велике – 1 шт.
  • Яловичий фарш – 500 г
  • Готове листкове тісто – 500 г
  • Оливкова олія
  • Борошно для посипання
  • Сіль, мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Листкове тісто необхідно розморозити. Овочі очистить.
  2. Цибулю, моркву, селеру і картоплю наріжте кубиками розміром 1 см.
  3. Подрібніть часник. У грибів відріжте кінчики ніжок, а гриби наріжте так само, як і овочі.
  4. Налийте у велику сковороду 2 ст. л. оливкової олії, поставте на середній вогонь і всипте нарізані овочі і гриби.
  5. Обірвіть листя розмарину, дрібно їх порубайте і додайте до овочів. Смажте, помішуючи, 8 хвилин. Всипте горошок і готуйте ще 1 хвилину.
  6. Перекладіть овочеву суміш у велику миску і дайте їй повністю охолонути.
  7. Розбийте яйце в чашку і збийте його виделкою.
  8. Викладіть у миску з овочами фарш, додайте половину збитого яйця, приправити сіллю і перцем і ретельно перемішайте.
  9. Стіл присипте борошном і розкачайте листкове тісто в прямокутник розміром 45 на 65 см. За необхідності пропиливайте тісто борошном, щоб воно не прилипало до качалки.
  10. Розмістіть тісто довгою стороною до себе і вздовж цього краю викладіть начинку, трохи відступаючи від краю. Надайте начинці форму довгої рівною ковбаскою. Змастіть краї тіста частиною яйця, що залишилося.
  11. Загорніть начинку в тісто так, щоб вона була повністю закрита, і щільно стисніть краї. Посипте деко борошном або змастіть олією і перекладіть на нього рулет. Змастіть рулет зверху і з боків яйцем.
  12. Печіть рулет 1 годину в розігрітій до 180 градусів духовці.
  13. Готовий рулет перекладіть на стіл і наріжте на порції. Подавайте його з овочами, картопляним пюре або салатом зі свіжих овочів.

Лазанья з фаршем і соусом бешамель

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Інгредієнти

  • Листи для лазаньї
  • 100 г тертого пармезану

Для м'ясного соусу

  • 700 г м'ясного фаршу
  • 800 мл помідорів у власному соку
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 зубчики часнику
  • 20 г вершкового масла
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 100 мл сухого білого вина
  • 200 мл молока
  • 1 щедрий пучок базиліку
  • 0.5 стебла селери
  • 1 ч. л. солі

Для соусу бешамель

  • 600 мл молока
  • 60 г вершкового масла
  • 60 г борошна
  • 40 г тертого пармезану
  • Щіпка мускатного горіха

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці.
  2. На сковороді розігріти вершкове масло та оливкову олію, протушкуйте разом впродовж декількох хвилин.
  3. Викласти фарш і перемішати, розминаючи ложкою грудочки м'яса. Посолити, поперчити і додати дрібно нарізаний часник. Коли фарш злегка обобсмажиться та посіріє, влити вино і тушкувати ще 5 хвилин, щоб випарувався алкоголь.
  4. Додати консервовані помідори без шкірки, молоко і дрібно нарізаний пучок базиліку.
  5. Накрити кришкою і тушкувати на невеликому вогні, періодично помішуючи, близько 30 хвилин. При необхідності додати ще трохи солі.
  6. Поки тушкується фарш, приготувати соус бешамель. Вершкове масло покласти в сотейник з товстим дном і повністю розтопити його на плиті. Потім зняти з плити і невеликими порціями просіяти борошно в масло, щоразу добре перемішуючи, щоб масло і борошно з'єдналися і не було грудочок. Поступово додати молоко, ретельно перемішуючи.
  7. Повернути сотейник на плиту і варити до загустіння на слабкому вогні. Зняти з плити, посолити, додати дрібку мускатного горіха. Всипати 40 г натертого пармезану і перемішати.
  8. Форму для запікання злегка змастити олією. На дно тонким шаром викласти м'ясний соус (кілька столових ложок). Зверху розкласти листи пасти, потім – шар рагу і шар соусу бешамель. Посипати частиною тертого пармезану.
  9. Повторити шари ще кілька разів, закінчуючи тертим пармезаном. Накрити форму листом фольги або кришкою.
  10. Відправити лазанью в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Подавати страву гарячою.

Мітболи в духовці по-італійськи

Митболы в духовке

Інгредієнти

  • 500 г м'ясного фаршу
  • 1 яйце
  • 1/2 склянки хлібних крихт
  • 2 ст. л. дрібно натертого пармезану
  • 1/4 ск. молока (60 мл)
  • 1 ч. л. часникового порошку
  • Сіль, перець за смаком
  • 1 ч. л. сушених італійських трав
  • 150 г моцарели
  • 800 мл томатного соусу

Спосіб приготування

  1. Змішати в мисці всі інгредієнти для м'ясних кульок.
  2. Моцарелу вийняти з розсолу і нарізати кубиками.
  3. З фаршу зробити кульки, поклавши всередину по шматочку моцарели.
  4. Взяти форму для запікання або жароміцну сковороду, налити в неї третину соусу.
  5. Викласти кульки на невеликій відстані одне від одного.
  6. Залити мітболи томатним соусом і накрити фольгою
  7. Запікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 45 хвилин.

Чилі кон карне

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Інгредієнти

  • 1 кг яловичого фаршу
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 3 лаврового листя
  • 4 зубчики часнику
  • 3 стручки перцю чилі
  • 3 г чебрецю
  • 1 ч. л. меленої зіри
  • Сіль, перець за смаком
  • 300 г помідорів у власному соку
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 1 б. консервованої червоної квасолі
  • 1 б. консервованої кукурудзи
  • 20 г соусу табаско (або за смаком)
  • 20 г вустерського соусу
  • За 1/4 шт. болгарського перцю (червоного, жовтого, зеленого)

Спосіб приготування

  1. Цибулю, часник, чилі, свіжий чебрець дрібно порубати, додати зіру і лаврове листя, сіль і перець, обсмажити все разом у каструльці на олії.
  2. До них додати фарш (краще зробити самому, двічі пропустивши через м'ясорубку), трохи обсмажити.
  3. Додати помідори у власному соку і томатну пасту, сполоснути бляшанку з-під помідорів і додати цю воду в каструльку. Після цього на маленькому вогні тримати всю суміш 3 години, раз на півгодини помішуючи вінчиком. Якщо потрібно, можна долити трохи води або курячого бульйону.
  4. Через 2,5 години після початку готування додати квасолю, кукурудзу, вустерский соус і табаско.
  5. Нарізати болгарський перець тонкою соломкою і покласти в каструльку за 10 хвилин до закінчення приготування.
  6. Подавати чилі кон карне можна з рисом, а також з запеченою картоплею або пюре, спагеті. До нього традиційно йде сметана і зелень.

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