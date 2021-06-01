Що приготувати на вечерю з фаршу: 5 рецептів з різних країн

Якщо стоїть завдання організувати ситну й оригінальну вечерю, то на допомогу приходить фарш. Будь-який. У тому сенсі, що хтось віддає перевагу курячому, хтось яловичому, хтось змішаному – це справа смаку. Інше питання – приготувати з цим фаршем оригінальну їжу. Нижче зібрані одні з кращих рецептів з різних країн, які можна сміливо готувати і дивувати всіх, хто це їстиме, повідомляє Сегодня.

Паста з м'ясним соусом

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Інгредієнти

Сіль, мелений перець

Рігатоні або інша середня паста – 340 г

Фарш з яловичини або баранини – 450 г

Дрібно нарізана цибуля – 1 шт.

Подрібнений часник – 2 зубчики

Томатна паста – 1/2 склянки

Мелена кориця – 1/2 ч. л.

Каєнський перець – 1/8 ч. л.

Червоний винний оцет – 1 ст. л.

Спосіб приготування

У великій каструлі з киплячою підсоленою водою відварити пасту до стану аль денте; процідіть і поверніть в каструлю. Поки варяться макарони, обсмажте фарш у великій сковороді, розбиваючи грудочки лопаткою, впродовж 5 хвилин. Додайте цибулю і часник; приправте сіллю і перцем. Готуйте, помішуючи, близько 5 хвилин, доки цибуля не стане м'якою. Додайте томатну пасту, корицю і каєнський перець, готуйте 2 хвилини. Додайте 1 1/2 склянки води, доведіть до кипіння і варіть, доки суміш не загусне, близько 10 хвилин. Влийте оцет, знову приправте сіллю і перцем. Додайте соус в каструлю з пастою і перемішайте. Подавайте, за бажанням посипавши тертим пармезаном.

М'ясний рулет "Веллінгтон-фарш" від Джеймі Олівера

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Інгредієнти

Ріпчаста цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Стебло селери – 1 шт.

Картопля – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Печериці – 2 великих шт.

Розмарин свіжий – 4 гілочки

Заморожений горошок – 1 велика жменя

Яйце велике – 1 шт.

Яловичий фарш – 500 г

Готове листкове тісто – 500 г

Оливкова олія

Борошно для посипання

Сіль, мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Листкове тісто необхідно розморозити. Овочі очистить. Цибулю, моркву, селеру і картоплю наріжте кубиками розміром 1 см. Подрібніть часник. У грибів відріжте кінчики ніжок, а гриби наріжте так само, як і овочі. Налийте у велику сковороду 2 ст. л. оливкової олії, поставте на середній вогонь і всипте нарізані овочі і гриби. Обірвіть листя розмарину, дрібно їх порубайте і додайте до овочів. Смажте, помішуючи, 8 хвилин. Всипте горошок і готуйте ще 1 хвилину. Перекладіть овочеву суміш у велику миску і дайте їй повністю охолонути. Розбийте яйце в чашку і збийте його виделкою. Викладіть у миску з овочами фарш, додайте половину збитого яйця, приправити сіллю і перцем і ретельно перемішайте. Стіл присипте борошном і розкачайте листкове тісто в прямокутник розміром 45 на 65 см. За необхідності пропиливайте тісто борошном, щоб воно не прилипало до качалки. Розмістіть тісто довгою стороною до себе і вздовж цього краю викладіть начинку, трохи відступаючи від краю. Надайте начинці форму довгої рівною ковбаскою. Змастіть краї тіста частиною яйця, що залишилося. Загорніть начинку в тісто так, щоб вона була повністю закрита, і щільно стисніть краї. Посипте деко борошном або змастіть олією і перекладіть на нього рулет. Змастіть рулет зверху і з боків яйцем. Печіть рулет 1 годину в розігрітій до 180 градусів духовці. Готовий рулет перекладіть на стіл і наріжте на порції. Подавайте його з овочами, картопляним пюре або салатом зі свіжих овочів.

Лазанья з фаршем і соусом бешамель

Інгредієнти

Листи для лазаньї

100 г тертого пармезану

Для м'ясного соусу

700 г м'ясного фаршу

800 мл помідорів у власному соку

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

20 г вершкового масла

3 ст. л. оливкової олії

100 мл сухого білого вина

200 мл молока

1 щедрий пучок базиліку

0.5 стебла селери

1 ч. л. солі

Для соусу бешамель

600 мл молока

60 г вершкового масла

60 г борошна

40 г тертого пармезану

Щіпка мускатного горіха

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. На сковороді розігріти вершкове масло та оливкову олію, протушкуйте разом впродовж декількох хвилин. Викласти фарш і перемішати, розминаючи ложкою грудочки м'яса. Посолити, поперчити і додати дрібно нарізаний часник. Коли фарш злегка обобсмажиться та посіріє, влити вино і тушкувати ще 5 хвилин, щоб випарувався алкоголь. Додати консервовані помідори без шкірки, молоко і дрібно нарізаний пучок базиліку. Накрити кришкою і тушкувати на невеликому вогні, періодично помішуючи, близько 30 хвилин. При необхідності додати ще трохи солі. Поки тушкується фарш, приготувати соус бешамель. Вершкове масло покласти в сотейник з товстим дном і повністю розтопити його на плиті. Потім зняти з плити і невеликими порціями просіяти борошно в масло, щоразу добре перемішуючи, щоб масло і борошно з'єдналися і не було грудочок. Поступово додати молоко, ретельно перемішуючи. Повернути сотейник на плиту і варити до загустіння на слабкому вогні. Зняти з плити, посолити, додати дрібку мускатного горіха. Всипати 40 г натертого пармезану і перемішати. Форму для запікання злегка змастити олією. На дно тонким шаром викласти м'ясний соус (кілька столових ложок). Зверху розкласти листи пасти, потім – шар рагу і шар соусу бешамель. Посипати частиною тертого пармезану. Повторити шари ще кілька разів, закінчуючи тертим пармезаном. Накрити форму листом фольги або кришкою. Відправити лазанью в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Подавати страву гарячою.

Мітболи в духовці по-італійськи

Інгредієнти

500 г м'ясного фаршу

1 яйце

1/2 склянки хлібних крихт

2 ст. л. дрібно натертого пармезану

1/4 ск. молока (60 мл)

1 ч. л. часникового порошку

Сіль, перець за смаком

1 ч. л. сушених італійських трав

150 г моцарели

800 мл томатного соусу

Спосіб приготування

Змішати в мисці всі інгредієнти для м'ясних кульок. Моцарелу вийняти з розсолу і нарізати кубиками. З фаршу зробити кульки, поклавши всередину по шматочку моцарели. Взяти форму для запікання або жароміцну сковороду, налити в неї третину соусу. Викласти кульки на невеликій відстані одне від одного. Залити мітболи томатним соусом і накрити фольгою Запікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 45 хвилин.

Чилі кон карне

Інгредієнти

1 кг яловичого фаршу

1 ріпчаста цибуля

3 лаврового листя

4 зубчики часнику

3 стручки перцю чилі

3 г чебрецю

1 ч. л. меленої зіри

Сіль, перець за смаком

300 г помідорів у власному соку

2 ст. л. томатної пасти

1 б. консервованої червоної квасолі

1 б. консервованої кукурудзи

20 г соусу табаско (або за смаком)

20 г вустерського соусу

За 1/4 шт. болгарського перцю (червоного, жовтого, зеленого)

Спосіб приготування