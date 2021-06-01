Зеленський розповів про загибель рідних під час Другої світової й Голокосту

Президент України Володимир Зеленський розповів, що всі рідні його діда по батьковій лінії загинули у 40-х роках XX століття. Частина із них стали жертвами Голокосту, а частина – Другої світової війни, повідомляє Обозреватель.

Сімейною трагедією глава держави поділився в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. Зеленський також зазначив, що його предки воювали у Червоній армії проти нацистів.

"З родини мого діда по батьківській лінії залишився лише він. Всі інші були вбиті. Мій дідусь, попри дуже молодий вік, пішов на війну у лавах Радянської Армії. Його старших братів також призвали, і всі вони, крім мого діда, загинули як солдати", – розповів український президент.

"Усіх інших з цієї частини моєї родини було розстріляно, бо вони були євреями. Дітей також. Натомість мою бабусю разом з молодшою сестрою евакуювали до Узбекистану. А її батько також воював і повернувся з фронту живим", – додав він.

9 травня 2019 року Зеленський показав фото з могили свого діда Семена, який воював проти нацистської Німеччини з 1941 по 1945 рік. Тоді політик казав, що День перемоги – це український День Подяки за те, що "нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла в минуле" .

27 січня 2021 року український президент взяв участь у відкритті інсталяції, присвяченої Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту. Він зауважив, що громадяни України повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, нацизм та страшне ставлення до людства, народу і традицій просто неможливо.