Південна Корея показала свою першу ракету

Роботи над ракетою-носієм Nuri почалися в 2010 році. Зібрана модель представлена на стартовому майданчику в Космічному центрі, повідомляє Кореспондент.

У Південній Кореї представили модель першої космічної ракети власного виробництва. Роботи над ракетою почалися в 2010 році. Зараз йдуть завершальні процедури випробувань перед запуском, який відбудеться в жовтні цього року, пише Yonhap.

На розробку першої космічної ракети-носія під назвою Nuri було виділено 1,8 мільярда доларів.

Зібрана кваліфікаційна модель була встановлена на стартовому майданчику в Космічному центрі Наро в Кохін. Вона пройде випробування протягом місяця.

Випробування охоплять такі процедури, як зарядка паливних баків ракети і відділення від стартового майданчика.

200-тонна ракета зможе транспортувати 1,5-тонний супутник.