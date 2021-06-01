"Літо буде дуже спекотним": прогноз директора Укргідрометцентру

Температура повітря влітку в Україні може сягати 40 градусів. Про це сказав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє Радіо Свобода.

“Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним… Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде”, – сказав Кульбіда.

Директор Укргідрометцентру зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

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