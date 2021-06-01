Трудові перевірки: типові помилки роботодавців

Планова перевірка є заздалегідь запланованим візитом інспектора та здійснюється згідно з річним планом заходів державного нагляду, повідомляє ЛигаБизнес.

На початок травня 2021 року Управлінням Держпраці у Сумській області на предмет трудового законодавства вже перевірено 103 підприємства, та лише 21 акт виявився без порушень.

Найбільш типові помилки серед роботодавців:

виплата заробітної плати з порушенням строків (пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Таке порушення є майже у кожного 2-го суб'єкта господарювання);

заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч. 4 ст. 115 КЗпП);

трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за відсутності письмового попередження власника або уповноваженого ним органу за два тижні (ч. 1 ст. 38 КЗпП);

при звільненні працівників виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться не в день звільнення. У зв'язку із не виплатою звільненим належних сум при звільненні у строки, зазначені у статті 116 КЗпП з вини власника або уповноваженого ним органу, останнім не виплачено середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 116 КЗпП, 117 КЗпП);



несвоєчасне подання повідомлення до органу ДПС про прийняття на роботу працівника (ПКМУ № 413);

працівників не ознайомлюють з правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві (ст. 29 КЗпП);

не проводиться індексація заробітної плати (ст. 95 КЗпП);

працівники не повідомлені за 2 місяці про зміну істотних умов праці (ст. 32 КЗпП);

святкові, понаднормові та нічні не оплачуються відповідно до чинного законодавства (ст. 106, 107, 108 КЗпП);

на підприємствах не складаються графіки відпусток (ст. 79 КЗпП);

робота у вихідні дні здійснюється без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 71 КЗпП);

роботодавцем не забезпечується достовірний облік виконуваної працівником роботи (ст. 30 КЗпП);

трудова книжка не видається працівнику в день звільнення (ст. 47 КЗпП);

відпустка без збереження заробітної плати, становить більше 15 календарних днів на рік (ст. 84 КЗпП);

працівники відпрацьовують понаднормових більше 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП);