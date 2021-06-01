В Україні зафіксовано стрибок продажів нових авто

У травні поточного року майже 8,5 тис. нових легкових автомобілів пройшли першу реєстрацію в Україні. Якщо порівнювати з тим же періодом минулого року, то інтерес українців до нових легковикам виріс на 43, повідомляє UBR.

Показники за минулий місяць стали максимальним травневим результатом з 2013 року.

У цьому сегменті лідерство дісталося автомобілям Toyota.

Десятка найпопулярніших авто за підсумками травня виглядає таким чином:

1.Toyota - тисячу сто двадцять дві од., що на 9% більше в порівнянні з тим же періодом.

2.Renault - 1067 од., зростання на 25%.

3.Kia - 629 од., спад на 6%.

4.Skoda - 624 од., підйом на 116%.

5.Nissan - 415 од., зростання на 158%.

6.Chery - 411 од., збільшення на 240%.

7.Hyundai - 409 од., приріст 62%.

8.Volkswagen - 393 од., на 438% більше.

9.Mazda - 345 од., зростання на 65%.

10.Peugeot - 340 од., приріст 74%.

Одночасно Toyota RAV-4 була найпопулярнішою моделлю в минулому місяці. Таку легковик придбали 472 українця.

Всього з січня по травень на українському ринку реєстрацію пройшли 39,6 тис. Нових легкових авто. Це на третину перевищує показник перших п'яти місяців 2020 року.

Нагадаємо, в квітні українці купили 7000 нових кросоверів, що становить понад 68% від загальної кількості продажів на первинному ринку автомобілів.