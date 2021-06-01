В Україні зафіксовано стрибок продажів нових авто
У травні поточного року майже 8,5 тис. нових легкових автомобілів пройшли першу реєстрацію в Україні. Якщо порівнювати з тим же періодом минулого року, то інтерес українців до нових легковикам виріс на 43, повідомляє UBR.
Показники за минулий місяць стали максимальним травневим результатом з 2013 року.
У цьому сегменті лідерство дісталося автомобілям Toyota.
Десятка найпопулярніших авто за підсумками травня виглядає таким чином:
1.Toyota - тисячу сто двадцять дві од., що на 9% більше в порівнянні з тим же періодом.
2.Renault - 1067 од., зростання на 25%.
3.Kia - 629 од., спад на 6%.
4.Skoda - 624 од., підйом на 116%.
5.Nissan - 415 од., зростання на 158%.
6.Chery - 411 од., збільшення на 240%.
7.Hyundai - 409 од., приріст 62%.
8.Volkswagen - 393 од., на 438% більше.
9.Mazda - 345 од., зростання на 65%.
10.Peugeot - 340 од., приріст 74%.
Одночасно Toyota RAV-4 була найпопулярнішою моделлю в минулому місяці. Таку легковик придбали 472 українця.
Всього з січня по травень на українському ринку реєстрацію пройшли 39,6 тис. Нових легкових авто. Це на третину перевищує показник перших п'яти місяців 2020 року.
Нагадаємо, в квітні українці купили 7000 нових кросоверів, що становить понад 68% від загальної кількості продажів на первинному ринку автомобілів.