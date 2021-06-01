П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Науково доведено, що рух гарно впливає на роботу мозку. Причому це не означає, що потрібно терміново купувати абонемент в спортзал і тягати залізо. Досить знайти заняття для душі – піші прогулянки, танці, пробіжка, їзда на велосипеді – і ваш мозок вже почне активніше працювати. Крім фізичних вправ, є й інші звички, які поліпшать роботу вашого мозку, повідомляє Сегодня.

Дитячий невролог, кандидат медичних наук Олександр Мірошников розповів, що поліпшити пам'ять і когнітивні здібності людини можна, якщо почати тренувати мозок, робити щось нове і їсти менше цукру.

5 корисних звичок на кожен день, які допоможуть поліпшити роботу мозку.

Звичка 1. Стежте за якістю і кількістю сну

Щоб мозок працював добре, йому необхідний здоровий сон. Тривалість його повинна становити не менше 7-8 годин. Крім того, звертайте увагу і на режим сну. Це дуже важлива звичка, яка допоможе нормалізувати всі процеси, що дозволяють максимально зменшити стрес і тривогу. Крім того, сон відновлює роботу мозку, наповнюючи його енергією, він робить його більш продуктивним.

Звичка 2. Відмовтесь від багатозадачності

Від того, що ви паралельно намагаєтеся зробити кілька завдань, продуктивність розуму істотно знижується, а ось рівень стресу і психологічної втоми – підвищується. Крім того, багатозадачність погано впливає ще й на пам'ять. Не завжди виходить зосередитися на виконанні одного завдання, але необхідно постаратися, адже це значно поліпшить роботу мозку.

Звичка 3. Знайдіть для себе мотивацію

Коли у вас є мотивація зробити ту чи іншу задачу, то мозок починає швидше вибудовувати нейронні зв'язки, а відповідно, і краще працювати. Для цього необхідно зрозуміти, що приносить вам задоволення, і робити це набагато частіше і краще. Для цього важливо розвиватися, і мотивація тут відіграє не останню роль.

Звичка 4. Підтримуйте соціальні контакти

Ваші стосунки з людьми дуже допомагають мозку зберігати ясність і працювати краще. Виявляється, що почуття спільності є одним з основних чинників, які допомагають підтримувати нормальне здоров'я мозку і розумової діяльності в процесі старіння людини.

Звичка 5. Робіть висновки

Якщо ви почнете робити короткі висновки після кожного глобального заняття, яким зайняті, і отриману інформацію з книг, статей, на тренінгах, то зможете здорово допомогти своєму мозку активізуватися. За такою ж схемою працює і обговорення цих тем з іншою людиною.