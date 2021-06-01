На дорогах України вступили в силу нові обмеження

В Україні з 1 червня почали діяти сезонні обмеження руху вантажівок. У денну пору при температурі повітря +28 градусів за Цельсієм їм заборонено користуватися дорогами загального користування, повідомляє Обозреватель.

Обмеження стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Така заборона вводиться щороку на початку літнього сезону для збереження доріг. Про це iнформують в Укравтодор﻿.

"На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Про застосування зазначених обмежень та місць розміщення тимчасових майданчиків поінформовано дотичні центральні органи виконавчої влади та асоціації автомобільних перевізників" , – розповіли в Укравтодор.

Водночас заборона не стосується вантажівок, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також транспортних засобів, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Перечекати спеку можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.