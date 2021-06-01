Україна готова до 400 тис. щеплень щотижня, – заступник голови ОП

Україна готова забезпечити до 400 тис. вакцинацій від COVID-19 на тиждень, заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні ми розуміємо, що на тиждень ми можемо забезпечити до 400 тисяч вакцинацій. Ми прискорюємо темпи постачань, система готова", – сказав він.

При цьому Тимошенко наголосив, що реальні темпи вакцинації залежатимуть від обсягів та графіка постачань вакцин.

"Все залежатиме від кількості вакцин, яка до нас приїде. Якщо до нас приїде більше вакцин, ми зможемо це забезпечити. Проблеми вакцинації немає. Ми підготувалися. Далі питання постачань. Це ж не питання лише України, дефіцит вакцини є скрізь", – сказав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв за літо провести 10 млн вакцинацій від COVID-19, вакцинувавши двома дозами 5 млн українців.

Згідно з інформацією порталу vaccination.covid19.gov.ua, станом на 31 травня понад 1,032 млн українців щеплені однією дозою вакцини, 129 482 українців – двома дозами.