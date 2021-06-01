Кирило Тимошенко розповів про деолігархізацію новинних служб
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає можливою деолігархізацію новинних служб українських телеканалів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь усе-таки трапиться в Україні. Звісно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість із них (або майже всі) вирішили, що мають впливати на політику. Ось це має закінчитися", - сказав він.
Зазначивши, що
"у президента немає свого телеканалу, тому що він - не президент-олігарх", Тимошенко заявив, що
"президент не домовляється з олігархами щодо телеканалів або з їхніми менеджерами. Нам це не потрібно".
"Самі наші кроки показують, що ми робимо правильні рішення. Люди це бачать і вміють відокремлювати правду від фейків. В цьому і є наше завдання як держави - відокремлювати інформацію від дезінформації", - сказав він.
При цьому, говорячи про Суспільне телебачення, Тимошенко зазначив, що
"є приклади того, коли суспільний мовник є не нейтральним, а тим, хто озвучує позицію інших політичних сил".
"Мені здається, це дуже дивно. Я знаю багато прикладів в інших країнах, коли уряд призначає голову наглядової ради суспільного телебачення або саму наглядову раду, або квоту, тому що вони розуміють, що держбюджет виділяє на це чималі гроші і міністерства часто незадоволені витрачанням грошей. А у нас в наглядовій раді більшість - це громадські організації і представництво Верховної Ради в меншості", - сказав він.
"Що стосується Національної суспільної телерадіокомпанії України, то можна багато розповідати про те, що рейтингу немає, а довіра є. Але ми не перший день живемо. Не існує довіри без рейтингів", - заявив Тимошенко.