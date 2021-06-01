Кирило Тимошенко розповів про деолігархізацію новинних служб

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вважає можливою деолігархізацію новинних служб українських телеканалів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь усе-таки трапиться в Україні. Звісно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість із них (або майже всі) вирішили, що мають впливати на політику. Ось це має закінчитися", - сказав він.

Зазначивши, що "у президента немає свого телеканалу, тому що він - не президент-олігарх" , Тимошенко заявив, що "президент не домовляється з олігархами щодо телеканалів або з їхніми менеджерами. Нам це не потрібно".

"Самі наші кроки показують, що ми робимо правильні рішення. Люди це бачать і вміють відокремлювати правду від фейків. В цьому і є наше завдання як держави - відокремлювати інформацію від дезінформації" , - сказав він.

При цьому, говорячи про Суспільне телебачення, Тимошенко зазначив, що "є приклади того, коли суспільний мовник є не нейтральним, а тим, хто озвучує позицію інших політичних сил".

"Мені здається, це дуже дивно. Я знаю багато прикладів в інших країнах, коли уряд призначає голову наглядової ради суспільного телебачення або саму наглядову раду, або квоту, тому що вони розуміють, що держбюджет виділяє на це чималі гроші і міністерства часто незадоволені витрачанням грошей. А у нас в наглядовій раді більшість - це громадські організації і представництво Верховної Ради в меншості" , - сказав він.