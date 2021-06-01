Гордон розчулив мережу знімком з молодшими дітьми

1 червня у світі відзначається День захисту дітей. Відомий журналіст Дмитро Гордон - багатодітний батько, на своїй сторінці в Інстаграм опублікував милий знімок зі своїми "молодшенький" дівчатками - 9-річної Сантою, 5-річної Алісою і 2-річної Ліаною, повідомляє Телеграф.

Сімейство позує на терасі біля води в однакових куртках червоного кольору, що дуже потішило передплатників журналіста.

"Захищайте дітей не тільки в цей день!" - підписав фото Гордон.

У коментарях користувачі мережі відразу ж підхопили фото і засипали Дмитра питаннями "а-ля Гордон" і компліментами на адресу дівчаток.