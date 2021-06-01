Глава НКРЕКП пояснив високий рівень ціни газу для населення
Українські споживачі газу отримують його за заниженою вартістю. Про це в ефірі ICTV заявив голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Валерій Тарасюк, повідомляє UBR.
За його словами, на сьогодні ринкова ціна газу в Україні становить понад 10 грн. При цьому НАК "Нафтогаз України" поставляє паливо українцям за ціною 7,96 грн.
"Як ви пам'ятаєте, ще з 2014 року Україна взяла вектор на євроінтеграцію. І насправді на ринку газу ми дійсно інтегровані вже з європейською системою. У нас європейські ціни на газ", - сказав Тарасюк.
Він також зазначив, що "Нафтогаз" може експортувати газ українського виробництва за ринковою ціною.
"Нафтогаз" повинен продавати [газ] як компанія ринкова - хоч і державна, але підприємницька - за ринковими цінами. Вона може просто експортувати цей газ. Дуже легко ... Ринки вже у нас практично загальні. Експортувати й отримувати ось ці 10 грн ринкової ціни", - сказав глава НКРЕКП.