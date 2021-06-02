Вознесіння 2021: дата, що не можна робити в це свято

Вознесіння Господнє – одне із найбільших свят церковного року у християн східного обряду. Цього дня згадується, як Ісус вознісся на небо з Єлеонської гори, завершивши свою земну місію, повідомляє УНИАН.

Коли Вознесіння у 2021 році

Свято Вознесіння Господнього є перехідним, тобто щороку відзначається у різні дні. Залежить воно від дати Великодня й завжди припадає на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння. Великдень у 2021 році святкувався 2 травня, тому Вознесіння Господнє у православних християн буде 10 червня.

Вознесіння Господнє: сенс та значення свята

Вознесіння Христа на небо – одна з головних подій Священної історії. Згідно із нею, після свого воскресіння Ісус з’являвся учням і наставляв їх, розповідаючи про основні принципи поширення християнської віри та готуючи до зішестя на них Святого Духа.

На 40-й день він зібрав апостолів в Єрусалимі на горі Елеон. Благословивши учнів, Ісус Христос вознісся на небо. Свято встановлене на честь цієї події, а також на знак обіцянки про друге пришестя Христа.

Суть свята Вознесіння полягає у тому, що земний шлях Ісуса завершився, проте він не помер у людському розумінні, а вознісся в Царство небесне.

Що можна та заборонено робити на Вознесіння

Як і в будь-яке велике церковне свято, у Вознесіння Господнє вірянам варто сходити на урочисту службу до церкви та помолитися.

Деякі ж паломники навіть відвідують гору Елеон, аби поклонитися каменю, звідки вознісся Ісус Христос.

Цей день не є пісним, тому на святковому столі може бути все, що забажається. Крім того, у давнину до свята випікали пироги з начинкою із зеленої цибулі, верх яких оздоблювався перекладинами у вигляді драбинки, що символізувало шлях на небо.

У свято Вознесіння не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто також цього дня смітити, лаятися, сваритися, ображати когось, плюватися, щоб не образити сина Божого.

Прикмети на Вознесіння

Суха погода на Вознесіння означає, що дощу не буде шість тижнів; якщо ж на Вознесіння піде дощ – то він йтиме ще шість тижнів.

Хороша погода цього дня – до гарного врожаю.

Дощовий день у свято Вознесіння віщував хвороби і неврожай. Прикмета особливо актуальна для домашньої худоби.

Вранці на Вознесіння Господнє збирають росу, оскільки в народі вірять, що вона має велику цілющу силу.