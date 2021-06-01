Платіжний баланс України за січень-квітень зведений з дефіцитом

Платіжний баланс України за січень-квітень 2021 року зведений з дефіцитом у розмірі 166 млн дол. проти профіциту в 577 млн дол. роком раніше, повідомляє УНИАН.

При цьому безпосередньо в квітні платіжний баланс зведений з профіцитом в 795 млн дол.

За даними НБУ, профіцит поточного рахунку за січень-квітень склав 1,130 млрд дол. проти профіциту поточного рахунку в обсязі 3,452 млрд дол. у січні-квітні 2020 року.

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