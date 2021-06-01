Платіжний баланс України за січень-квітень зведений з дефіцитом
Платіжний баланс України за січень-квітень 2021 року зведений з дефіцитом у розмірі 166 млн дол. проти профіциту в 577 млн дол. роком раніше, повідомляє УНИАН.
При цьому безпосередньо в квітні платіжний баланс зведений з профіцитом в 795 млн дол.
За даними НБУ, профіцит поточного рахунку за січень-квітень склав 1,130 млрд дол. проти профіциту поточного рахунку в обсязі 3,452 млрд дол. у січні-квітні 2020 року.
Попередні показники і прогнози
- Платіжний баланс України за 2020 рік зведений з профіцитом у розмірі 1,979 млрд дол. проти профіциту в 5,98 млрд дол. роком раніше.
- ВВП України в січні-лютому поточного року, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, скоротився на 2,8%.
- Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України в 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.
- Міжнародний валютний фонд після спаду валового внутрішнього продукту України в 2020 році на 4% прогнозує його зростання в 2021 році на 4% з подальшим уповільненням в 2022 році до 3,4%.
- 15 квітня 2021 року Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП в 2021 році з 4,2% до 3,8%.